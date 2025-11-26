https://ria.ru/20251126/taganrog-2057691357.html
В Таганроге объявили день траура после атаки дронов
День траура будет объявлен 27 ноября в Таганроге в связи с недавней воздушной атакой и гибелью людей, на всей территории города будут приспущены флаги, сообщила РИА Новости, 26.11.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - РИА Новости. День траура будет объявлен 27 ноября в Таганроге в связи с недавней воздушной атакой и гибелью людей, на всей территории города будут приспущены флаги, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
"Двадцать седьмого ноября будет объявлен днём траура в Таганроге
в связи с трагическими событиями, произошедшими накануне ночью. На всей территории города будут приспущены флаги", - сообщила Камбулова
в своем Telegram-канале
.
Она напомнила, что во время массовой воздушной атаки беспилотников погибли мирные жители, пострадали жилые дома, значительное количество гражданских объектов инфраструктуры. Учреждениям культуры и местным теле- и радиокомпаниям в этот день рекомендовано отменить развлекательные мероприятия, подчеркнула глава города.
Ранее губернатор области Юрий Слюсарь
сообщал, что в нескольких районах региона в ночь на вторник силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников. Три человека погибли, еще девять получили ранения.