В Таганроге объявили день траура после атаки дронов
13:18 26.11.2025 (обновлено: 14:22 26.11.2025)
В Таганроге объявили день траура после атаки дронов
В Таганроге объявили день траура после атаки дронов - РИА Новости, 26.11.2025
В Таганроге объявили день траура после атаки дронов
День траура будет объявлен 27 ноября в Таганроге в связи с недавней воздушной атакой и гибелью людей, на всей территории города будут приспущены флаги, сообщила РИА Новости, 26.11.2025
таганрог
светлана камбулова
юрий слюсарь
таганрог
Новости
таганрог, светлана камбулова, юрий слюсарь
Таганрог, Светлана Камбулова, Юрий Слюсарь
В Таганроге объявили день траура после атаки дронов

Мэр Таганрога Камбулова объявила 27 ноября днем траура после атаки дронов ВСУ

Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге
Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - РИА Новости. День траура будет объявлен 27 ноября в Таганроге в связи с недавней воздушной атакой и гибелью людей, на всей территории города будут приспущены флаги, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
"Двадцать седьмого ноября будет объявлен днём траура в Таганроге в связи с трагическими событиями, произошедшими накануне ночью. На всей территории города будут приспущены флаги", - сообщила Камбулова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что во время массовой воздушной атаки беспилотников погибли мирные жители, пострадали жилые дома, значительное количество гражданских объектов инфраструктуры. Учреждениям культуры и местным теле- и радиокомпаниям в этот день рекомендовано отменить развлекательные мероприятия, подчеркнула глава города.
Ранее губернатор области Юрий Слюсарь сообщал, что в нескольких районах региона в ночь на вторник силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников. Три человека погибли, еще девять получили ранения.
Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
После атаки ВСУ на Таганрог снесут два дома
25 ноября, 21:06
 
ТаганрогСветлана КамбуловаЮрий Слюсарь
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
