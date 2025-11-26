В Таганроге объявили день траура после атаки дронов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - РИА Новости. День траура будет объявлен 27 ноября в Таганроге в связи с недавней воздушной атакой и гибелью людей, на всей территории города будут приспущены флаги, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Она напомнила, что во время массовой воздушной атаки беспилотников погибли мирные жители, пострадали жилые дома, значительное количество гражданских объектов инфраструктуры. Учреждениям культуры и местным теле- и радиокомпаниям в этот день рекомендовано отменить развлекательные мероприятия, подчеркнула глава города.