В ВСУ приказывают добивать своих же раненых, сообщил источник
26.11.2025
В ВСУ приказывают добивать своих же раненых, сообщил источник
Командование 225-го штурмового полка ВСУ приказывает добивать своих раненых штурмовиков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T20:43:00+03:00
2025-11-26T20:43:00+03:00
2025-11-26T21:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Командование 225-го штурмового полка ВСУ приказывает добивать своих раненых штурмовиков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В качестве подтверждения собеседник агентства привел слова командира взвода 102-й бригады территориальной обороны ВСУ
старшего сержанта Игоря Кузина, чей батальон передали в подчинение 225-го полка ВСУ.
"Со мной находятся два военнослужащих с 225-го (штурмового полка ВСУ - ред.), ранения уже более 10 дней. Сколько я говорил, просил, чтобы их забрали... (в командовании 225-го полка - ред.) отвечали: добейте их", - отметил украинский военнослужащий.
По его словам, командование 225-го полка и большинство штурмовиков - "это люди из тюрьмы".