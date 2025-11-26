Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ приказывают добивать своих же раненых, сообщил источник
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 26.11.2025 (обновлено: 21:47 26.11.2025)
В ВСУ приказывают добивать своих же раненых, сообщил источник
В ВСУ приказывают добивать своих же раненых, сообщил источник - РИА Новости, 26.11.2025
В ВСУ приказывают добивать своих же раненых, сообщил источник
Командование 225-го штурмового полка ВСУ приказывает добивать своих раненых штурмовиков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
В ВСУ приказывают добивать своих же раненых, сообщил источник

Добивать своих же раненых приказывают в 225-м полку ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Форма украинского военного. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Командование 225-го штурмового полка ВСУ приказывает добивать своих раненых штурмовиков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В качестве подтверждения собеседник агентства привел слова командира взвода 102-й бригады территориальной обороны ВСУ старшего сержанта Игоря Кузина, чей батальон передали в подчинение 225-го полка ВСУ.
"Со мной находятся два военнослужащих с 225-го (штурмового полка ВСУ - ред.), ранения уже более 10 дней. Сколько я говорил, просил, чтобы их забрали... (в командовании 225-го полка - ред.) отвечали: добейте их", - отметил украинский военнослужащий.
По его словам, командование 225-го полка и большинство штурмовиков - "это люди из тюрьмы".
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Сражаться некому". СМИ сообщили о панике в ВСУ из-за решения Зеленского
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
