Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Днепра" - РИА Новости, 26.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 26.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Днепра"
Группировка "Днепр" уничтожила до 85 украинских военнослужащих и боевую бронемашину за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
2025
вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Днепра"

ВСУ за сутки потеряли до 85 боевиков в зоне действия войск "Днепр"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила до 85 украинских военнослужащих и боевую бронемашину за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лукьяновское, Одаровка, Новояковлевка Запорожской области, Никольское и Ивановка Херсонской области", - следует из сообщения Минобороны.
В Минобороны уточнили, что российскими военными уничтожены до 85 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, две радиолокационные станций, два склада боеприпасов и два склада горючего.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
