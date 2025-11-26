https://ria.ru/20251126/svo-2057676139.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Днепра"
Группировка "Днепр" уничтожила до 85 украинских военнослужащих и боевую бронемашину за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 85 боевиков в зоне действия войск "Днепр"
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила до 85 украинских военнослужащих и боевую бронемашину за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лукьяновское, Одаровка, Новояковлевка Запорожской области, Никольское и Ивановка Херсонской области", - следует из сообщения Минобороны.
В Минобороны уточнили, что российскими военными уничтожены до 85 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, две радиолокационные станций, два склада боеприпасов и два склада горючего.