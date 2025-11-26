Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Днепра"

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила до 85 украинских военнослужащих и боевую бронемашину за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лукьяновское, Одаровка, Новояковлевка Запорожской области, Никольское и Ивановка Херсонской области", - следует из сообщения Минобороны.