Жители Уфы отправили 13 километров рыболовных сетей в зону спецоперации

"Поддержка наших бойцов — это важное дело для каждого из нас! Мы собрали 13 километров рыболовных сетей для бойцов специальной военной операции. Эти сети играют жизненно важную роль, значительно снижают риски и помогают нашим героям выполнять боевые задачи с минимальными потерями", - написал Ахмедьянов в своем Telegram-канале.

"Также в стенах башкирской гимназии №140 трудились педагоги, готовя для наших бойцов домашнюю лапшу и сладкий чак-чак. Золотистый чак-чак и по-домашнему вкусная лапша - не просто еда, а частичка тепла и заботы, которые мы можем передать на фронт, тем самым передавая тепло родного дома. Каждое наше действие в тылу, каждая поддержка бойцов определяет общую цель - защиту Родины. Мы будем продолжать сообща делать все возможное для нашей Победы", - добавил глава Калинского района Уфы.