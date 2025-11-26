https://ria.ru/20251126/svo-2057665345.html
Жители Уфы отправили 13 километров рыболовных сетей в зону спецоперации
Жители Уфы отправили 13 километров рыболовных сетей в зону спецоперации - РИА Новости, 26.11.2025
Жители Уфы отправили 13 километров рыболовных сетей в зону спецоперации
Тринадцать километров рыболовных сетей для укрепления блиндажей отправили уфимцы в зону спецоперации, сообщил глава администрации Калининского района города... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:23:00+03:00
2025-11-26T12:23:00+03:00
2025-11-26T12:23:00+03:00
надежные люди
калининский район
уфа
калининский район
уфа
калининский район, уфа
Надежные люди, Калининский район, Уфа
Жители Уфы отправили 13 километров рыболовных сетей в зону спецоперации
Жители Уфы отравили в зону СВО 13 км рыболовных сетей для укрепления блиндажей
УФА, 26 ноя – РИА Новости. Тринадцать километров рыболовных сетей для укрепления блиндажей отправили уфимцы в зону спецоперации, сообщил глава администрации Калининского района города Газизьян Ахмедьянов.
"Поддержка наших бойцов — это важное дело для каждого из нас! Мы собрали 13 километров рыболовных сетей для бойцов специальной военной операции. Эти сети играют жизненно важную роль, значительно снижают риски и помогают нашим героям выполнять боевые задачи с минимальными потерями", - написал Ахмедьянов в своем Telegram-канале.
В администрации района РИА Новости уточнили, что рыболовные сети используют для укрепления блиндажей.
"Также в стенах башкирской гимназии №140 трудились педагоги, готовя для наших бойцов домашнюю лапшу и сладкий чак-чак. Золотистый чак-чак и по-домашнему вкусная лапша - не просто еда, а частичка тепла и заботы, которые мы можем передать на фронт, тем самым передавая тепло родного дома. Каждое наше действие в тылу, каждая поддержка бойцов определяет общую цель - защиту Родины. Мы будем продолжать сообща делать все возможное для нашей Победы", - добавил глава Калинского района Уфы.