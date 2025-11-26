Рейтинг@Mail.ru
Жители Уфы отправили 13 километров рыболовных сетей в зону спецоперации - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:23 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/svo-2057665345.html
Жители Уфы отправили 13 километров рыболовных сетей в зону спецоперации
Жители Уфы отправили 13 километров рыболовных сетей в зону спецоперации - РИА Новости, 26.11.2025
Жители Уфы отправили 13 километров рыболовных сетей в зону спецоперации
Тринадцать километров рыболовных сетей для укрепления блиндажей отправили уфимцы в зону спецоперации, сообщил глава администрации Калининского района города... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:23:00+03:00
2025-11-26T12:23:00+03:00
надежные люди
калининский район
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057633090_0:225:1280:945_1920x0_80_0_0_bae4e81941681f861614b3901cef8559.jpg
https://ria.ru/20251125/svo-2057376203.html
калининский район
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057633090_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_20dc389de0f27c8228d2ab5ef60c3393.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининский район, уфа
Надежные люди, Калининский район, Уфа
Жители Уфы отправили 13 километров рыболовных сетей в зону спецоперации

Жители Уфы отравили в зону СВО 13 км рыболовных сетей для укрепления блиндажей

© Фото : Газизьян Ахмедьянов/TelegramРыболовные сети для СВО от уфимцев
Рыболовные сети для СВО от уфимцев - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Газизьян Ахмедьянов/Telegram
Рыболовные сети для СВО от уфимцев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 26 ноя – РИА Новости. Тринадцать километров рыболовных сетей для укрепления блиндажей отправили уфимцы в зону спецоперации, сообщил глава администрации Калининского района города Газизьян Ахмедьянов.
"Поддержка наших бойцов — это важное дело для каждого из нас! Мы собрали 13 километров рыболовных сетей для бойцов специальной военной операции. Эти сети играют жизненно важную роль, значительно снижают риски и помогают нашим героям выполнять боевые задачи с минимальными потерями", - написал Ахмедьянов в своем Telegram-канале.
В администрации района РИА Новости уточнили, что рыболовные сети используют для укрепления блиндажей.
"Также в стенах башкирской гимназии №140 трудились педагоги, готовя для наших бойцов домашнюю лапшу и сладкий чак-чак. Золотистый чак-чак и по-домашнему вкусная лапша - не просто еда, а частичка тепла и заботы, которые мы можем передать на фронт, тем самым передавая тепло родного дома. Каждое наше действие в тылу, каждая поддержка бойцов определяет общую цель - защиту Родины. Мы будем продолжать сообща делать все возможное для нашей Победы", - добавил глава Калинского района Уфы.
Новгородцы отправили в зону СВО стройматериалы и УАЗ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Новгородские предприниматели отправили две грузовые машины в зону СВО
Вчера, 12:33
 
Надежные людиКалининский районУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала