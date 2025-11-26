Рейтинг@Mail.ru
На Суматре из-за наводнений погибли десять человек - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 26.11.2025 (обновлено: 20:39 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/sumatra-2057830827.html
На Суматре из-за наводнений погибли десять человек
На Суматре из-за наводнений погибли десять человек - РИА Новости, 26.11.2025
На Суматре из-за наводнений погибли десять человек
Число погибших от наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра выросло до десяти, шесть человек считаются пропавшими, сообщает портал CNA со ссылкой... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T20:09:00+03:00
2025-11-26T20:39:00+03:00
в мире
суматра
северная суматра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932236147_0:74:3074:1803_1920x0_80_0_0_809e0690ddb0911873c1d13792e6246f.jpg
https://ria.ru/20251125/navodnenie--2057459867.html
https://ria.ru/20251125/gorod-2057362952.html
суматра
северная суматра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932236147_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01966ef6e9ddce87fa4d343538d92977.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, суматра, северная суматра
В мире, Суматра, Северная Суматра
На Суматре из-за наводнений погибли десять человек

На индонезийской Суматре число погибших от наводнений и оползней выросло до 10

© AP PhotoПоследствия наводнения в Суматре, Индонезия
Последствия наводнения в Суматре, Индонезия - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo
Последствия наводнения в Суматре, Индонезия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 26 ноя - РИА Новости. Число погибших от наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра выросло до десяти, шесть человек считаются пропавшими, сообщает портал CNA со ссылкой на местную полицию.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей на индонезийском острове Суматра. Ливни продолжались с минувшей субботы до ночи с вторника на среду. Ранее сообщалось о четверых погибших - женщине и троих ее детях.
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Житель Таиланда назвал наводнение на юге страны концом света
25 ноября, 16:53
"Проливные дожди вызвали внезапные наводнения и оползни на индонезийском острове Суматра, в результате чего по меньшей мере 10 человек погибли, а шестеро пропали", - приводит издание заявление полиции.
Уточняется, что спасательные команды "с трудом" добирались до пострадавших районов в шести округах провинции Северная Суматра после того, как муссонные дожди на прошлой неделе привели к выходу рек из берегов.
Видеозаписи в социальных сетях показывают, как вода каскадами льётся с крыш, а паникующие жители пытаются спастись.
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
На юге Таиланда началась эвакуация из-за наводнений
25 ноября, 11:47
 
В миреСуматраСеверная Суматра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала