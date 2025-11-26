На Суматре из-за наводнений погибли десять человек

ДЖАКАРТА, 26 ноя - РИА Новости. Число погибших от наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра выросло до десяти, шесть человек считаются пропавшими, сообщает портал CNA со ссылкой на местную полицию.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей на индонезийском острове Суматра. Ливни продолжались с минувшей субботы до ночи с вторника на среду. Ранее сообщалось о четверых погибших - женщине и троих ее детях.
"Проливные дожди вызвали внезапные наводнения и оползни на индонезийском острове Суматра, в результате чего по меньшей мере 10 человек погибли, а шестеро пропали", - приводит издание заявление полиции.
Уточняется, что спасательные команды "с трудом" добирались до пострадавших районов в шести округах провинции Северная Суматра после того, как муссонные дожди на прошлой неделе привели к выходу рек из берегов.
Видеозаписи в социальных сетях показывают, как вода каскадами льётся с крыш, а паникующие жители пытаются спастись.
