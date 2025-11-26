Рейтинг@Mail.ru
26.11.2025
21:30 26.11.2025
В Москве суд арестовал женщину, обвиняемую в убийстве сына
В Москве суд арестовал женщину, обвиняемую в убийстве сына
Кунцевский суд Москвы арестовал мать, обвиняемую в убийстве своего шестилетнего ребенка при помощи ножа и молотка, заявили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.11.2025
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
крушение вертолета в дагестане
москва
россия
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение вертолета в Дагестане
В Москве суд арестовал женщину, обвиняемую в убийстве сына

В Москве суд арестовал женщину, обвиняемую в убийстве шестилетнего сына

Руки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы арестовал мать, обвиняемую в убийстве своего шестилетнего ребенка при помощи ножа и молотка, заявили РИА Новости в суде.
По версии следствия, 12 ноября в квартире жилого дома на улице Академика Анохина было обнаружено тело ребенка 2019 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и иных повреждений, которые нанесла его мать. Столичный главк СК РФ в тот же день сообщил, что уголовное дело возбуждено по факту убийства малолетнего ребенка, женщину доставили в медучреждение после попытки покончить с собой. В ходе допроса она признала вину в полном объеме и рассказала следствию, что не менее двух месяцев назад у нее появились мысли об убийстве ребенка.
Суд - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Суд оставил в силе приговор опекунше, осужденной за убийство ребенка
24 ноября, 13:04
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никишковой Ксении Викторовны... сроком на один месяц 18 суток", - сказали агентству в суде.
Как добавили в суде, женщина на почве внезапно возникшей личной неприязни нанесла своему сыну множественные удары ножом и молотком.
Прокуратура столицы уточнила, что женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
"Я нанесла удар молотком по голове своему ребенку, но смерть не наступила… Мне пришлось наносить следующие удары, пришлось взять нож и наносить уже ножевые удары", - привело слова обвиняемой ведомство.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Блогер Олеся Люциферовна во время оглашения приговора. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Блогершу Люциферовну осудили за жестокое обращение с дочерью
21 ноября, 10:30
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
