В Москве суд арестовал женщину, обвиняемую в убийстве сына
Кунцевский суд Москвы арестовал мать, обвиняемую в убийстве своего шестилетнего ребенка при помощи ножа и молотка, заявили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.11.2025
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы арестовал мать, обвиняемую в убийстве своего шестилетнего ребенка при помощи ножа и молотка, заявили РИА Новости в суде.
По версии следствия, 12 ноября в квартире жилого дома на улице Академика Анохина было обнаружено тело ребенка 2019 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и иных повреждений, которые нанесла его мать. Столичный главк СК РФ
в тот же день сообщил, что уголовное дело возбуждено по факту убийства малолетнего ребенка, женщину доставили в медучреждение после попытки покончить с собой. В ходе допроса она признала вину в полном объеме и рассказала следствию, что не менее двух месяцев назад у нее появились мысли об убийстве ребенка.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никишковой Ксении Викторовны... сроком на один месяц 18 суток", - сказали агентству в суде.
Как добавили в суде, женщина на почве внезапно возникшей личной неприязни нанесла своему сыну множественные удары ножом и молотком.
Прокуратура столицы уточнила, что женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
"Я нанесла удар молотком по голове своему ребенку, но смерть не наступила… Мне пришлось наносить следующие удары, пришлось взять нож и наносить уже ножевые удары", - привело слова обвиняемой ведомство.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.