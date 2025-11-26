https://ria.ru/20251126/sud-2057828191.html
В Подмосковье суд отправил под домашний арест обвиняемую в избиении детей
В Подмосковье суд отправил под домашний арест обвиняемую в избиении детей - РИА Новости, 26.11.2025
В Подмосковье суд отправил под домашний арест обвиняемую в избиении детей
Суд отправил под домашний арест 18-летнюю девушку, обвиняемую в том, что она участвовала в избиении и истязании подростков в реабилитационном центре в... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T19:53:00+03:00
2025-11-26T19:53:00+03:00
2025-11-26T19:53:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
https://ria.ru/20251126/fond-2057606323.html
https://ria.ru/20251124/prigovor-2057167525.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье суд отправил под домашний арест обвиняемую в избиении детей
В Подмосковье суд отправил под домашний арест обвиняемую в истязании подростков
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест 18-летнюю девушку, обвиняемую в том, что она участвовала в избиении и истязании подростков в реабилитационном центре в Подмосковье, сообщает прокуратура Московской области.
"Жительнице города Одинцово
предъявлено обвинение по пунктам "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ
(истязание), пункты "а", "в", "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетних). С учетом позиции представителя Истринской городской прокуратуры суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2026 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале
ведомства.
Ранее в Истринском городском суде
сообщили РИА Новости об аресте подозреваемого в пытках и незаконном удержании несовершеннолетних.
Позднее в подмосковном главке СК
РФ рассказали о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних.
Следствием установлено, что с августа по ноябрь в Дедовске
был организован реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка, которые проходили лечение от разного рода зависимостей. Также было установлено, что с законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам.
В результате 23 ноября в реанимацию был доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами на руках и ногах от связываний.
Сейчас обвинение предъявлено администратору центра, а также одному из постояльцев - 18-летней девушке, участвовавшей в избиении и истязании подростков, ведется розыск организаторов центра.