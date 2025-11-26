В Подмосковье суд отправил под домашний арест обвиняемую в избиении детей

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест 18-летнюю девушку, обвиняемую в том, что она участвовала в избиении и истязании подростков в реабилитационном центре в Подмосковье, сообщает прокуратура Московской области.

"Жительнице города Одинцово предъявлено обвинение по пунктам "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), пункты "а", "в", "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетних). С учетом позиции представителя Истринской городской прокуратуры суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2026 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Истринском городском суде сообщили РИА Новости об аресте подозреваемого в пытках и незаконном удержании несовершеннолетних.

Позднее в подмосковном главке СК РФ рассказали о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних.

Следствием установлено, что с августа по ноябрь в Дедовске был организован реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка, которые проходили лечение от разного рода зависимостей. Также было установлено, что с законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам.

В результате 23 ноября в реанимацию был доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами на руках и ногах от связываний.