Суд изъял имущество ивановского холдинга по вывозу ТКО

19:34 26.11.2025
происшествия, ивановская область, иваново
Происшествия, Ивановская область, Иваново
РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Иваново принял решение об обращении в доход государства имущества участников коррупционной схемы, связанной с деятельностью регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), на 5,653 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области.
Как сообщали ранее РИА Новости в правоохранительных структурах, прокуратура Ивановской области подала в суд иск об обращении в доход государства имущества регионального оператора по обращению с ТКО и связанных с ним компаний и граждан, оценив его в 5,7 миллиарда рублей. По данным картотеки дел на сайте Фрунзенского районного суда Иваново, дело рассматривалось в закрытом режиме. Согласно карточке дела, в ответчиках значатся один индивидуальный предприниматель, 22 компании и семь человек, в числе которых - бывший руководитель департамента ЖКХ региона Денис Кочнев и фактический руководитель ООО "Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами" Владимир Ярченков.
"Решением Фрунзенского районного суда города Иваново от 26 ноября 2025 года в доход государства обращены активы начальника департамента ЖКХ области и руководителя регоператора по обращению с ТКО, а также 29 аффилированных с ним лиц на общую сумму в 5 653 279 611,02 рубля", - сказали агентству в пресс-службе.
Как уточняется на странице пресс-службы судов в социальной сети "ВКонтакте", в доход государства обращены принадлежащие ответчикам доли в праве собственности на жилые помещения, нежилые здания, доли в праве собственности на земельные участки, два транспортных средства и деньги. В частности, суд взыскал в солидарном порядке с бывшего директора департамента ЖКХ области, фактического руководителя ООО "Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами" и учредителей аффилированных юридических лиц сумму в размере более 2,652 миллиарда рублей.
Ранее пресс-служба прокуратуры Ивановской области сообщила, что компания регионального оператора по обращению с ТКО оштрафована на 10 миллионов рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. В надзорном органе заявили, что фактический владелец организации передал руководителю департамента ЖКХ Ивановской области 3 миллиона рублей за общее покровительство.
В конце сентября прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Ярченкова по делу о даче взятки в особо крупном размере, а также председателя ассоциации организаций жилищно-коммунального комплекса Дмитрия Сафонова, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве. В отношении получателя взятки также проводится уголовное преследование.
ПроисшествияИвановская областьИваново
 
 
