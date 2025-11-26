В Тбилиси суд оставил под стражей организаторов штурма дворца президента

ТБИЛИСИ, 26 ноя - РИА Новости. Тбилисский городской суд оставил в предварительном заключении грузинских оппозиционеров, которые были организаторами и участниками попытки штурма президентского дворца 4 октября, сообщает в среду информационное агентство Интерпрессньюс.
В Грузии в день местных выборов, которые прошли 4 октября, митингующие ворвались во двор резиденции президента Михаила Кавелашвили, пробив железный забор. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания резиденции были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет. Прокуратура Грузии официально предъявила обвинение пяти оппозиционерам: Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе по фактам организации и руководства групповым насилием, попытки захвата объекта стратегического и особого значения, насильственного изменения конституционного строя Грузии и призывов к свержению государственной власти в день местных выборов 4 октября. Тбилисский городской суд арестовал их, отправив в предварительное заключение. Так же заочно обвиняется в призывах к изменению конституционного строя бывший высокопоставленный сотрудник МВД Грузии Ираклий Шаишмелашвили, который находится за рубежом.
"Фигуранты событий 4 октября у дворца президента - Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе, Лаша Беридзе, Ираклий Чхвиркия, Гури Жвания, Ника Гвенцадзе и Торнике Мчедлишвили - остаются под стражей. Такое решение принял судья Тбилисского городского суда", - сообщает агентство.