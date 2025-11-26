https://ria.ru/20251126/sud-2057791653.html
Суд вынес приговор по делу о хищениях имущества Минобороны
Суд вынес приговор по делу о хищениях имущества Минобороны - РИА Новости, 26.11.2025
Суд вынес приговор по делу о хищениях имущества Минобороны
Хамовнический суд Москвы приговорил Кантемира Карамзина и других фигурантов на сроки от 13 до 22 лет за хищения имущества Минобороны на сумму более 1 миллиарда... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T17:37:00+03:00
2025-11-26T17:37:00+03:00
2025-11-26T17:37:00+03:00
происшествия
москва
балашиха
люберцы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20251020/delo-2049343865.html
https://ria.ru/20251017/khischenie-2048771255.html
москва
балашиха
люберцы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, балашиха, люберцы
Происшествия, Москва, Балашиха, Люберцы
Суд вынес приговор по делу о хищениях имущества Минобороны
Суд приговорил Карамзина к 22 годам колонии за хищения имущества Минобороны
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил Кантемира Карамзина и других фигурантов на сроки от 13 до 22 лет за хищения имущества Минобороны на сумму более 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Карамзину по совокупности с другим приговором назначено 22 года колонии строгого режима со штрафом 4,4 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.
Остальные фигуранты получили от 13 до 20 лет лишения свободы.
Как было установлено в суде, юрист Кантемир Карамзин около 20 лет назад создал организованное преступное сообщество, в составе которого было похищено имущество ОАО "Военно-строительное управление Москвы" (ВСУМ).
Газета "Коммерсант" писала, что фигуранты похитили 55 объектов недвижимости Минобороны, часть из них располагалась в центре Москвы
, часть в Балашихе
и Люберцах
, в том числе баня, столовая, библиотека и другие. Карамзин и другие заключили договора о внесении недвижимости ОАО "ВСУМ" в уставный капитал ряда его дочерних фирм. Ущерб от хищения данного имущества составил 283,5 миллиона рублей.
По второму эпизоду были похищены активы и доли в фирмах, которые владели зданиями в центре столицы, в Рязани
, а также квартиры в Сочи
. Ущерб по этому эпизоду составил более 745 миллионов рублей.