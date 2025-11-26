Суд вынес приговор по делу о хищениях имущества Минобороны

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил Кантемира Карамзина и других фигурантов на сроки от 13 до 22 лет за хищения имущества Минобороны на сумму более 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.

"Карамзину по совокупности с другим приговором назначено 22 года колонии строгого режима со штрафом 4,4 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.

Остальные фигуранты получили от 13 до 20 лет лишения свободы.

Как было установлено в суде, юрист Кантемир Карамзин около 20 лет назад создал организованное преступное сообщество, в составе которого было похищено имущество ОАО "Военно-строительное управление Москвы" (ВСУМ).

Газета "Коммерсант" писала, что фигуранты похитили 55 объектов недвижимости Минобороны, часть из них располагалась в центре Москвы , часть в Балашихе Люберцах , в том числе баня, столовая, библиотека и другие. Карамзин и другие заключили договора о внесении недвижимости ОАО "ВСУМ" в уставный капитал ряда его дочерних фирм. Ущерб от хищения данного имущества составил 283,5 миллиона рублей.