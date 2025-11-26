Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор по делу о хищениях имущества Минобороны - РИА Новости, 26.11.2025
17:37 26.11.2025
Суд вынес приговор по делу о хищениях имущества Минобороны
Суд вынес приговор по делу о хищениях имущества Минобороны - РИА Новости, 26.11.2025
Суд вынес приговор по делу о хищениях имущества Минобороны
Хамовнический суд Москвы приговорил Кантемира Карамзина и других фигурантов на сроки от 13 до 22 лет за хищения имущества Минобороны на сумму более 1 миллиарда... РИА Новости, 26.11.2025
происшествия
москва
балашиха
люберцы
москва
балашиха
люберцы
Новости
происшествия, москва, балашиха, люберцы
Происшествия, Москва, Балашиха, Люберцы
Суд вынес приговор по делу о хищениях имущества Минобороны

Суд приговорил Карамзина к 22 годам колонии за хищения имущества Минобороны

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил Кантемира Карамзина и других фигурантов на сроки от 13 до 22 лет за хищения имущества Минобороны на сумму более 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Карамзину по совокупности с другим приговором назначено 22 года колонии строгого режима со штрафом 4,4 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.
СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей
20 октября, 13:19
СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей
20 октября, 13:19
Остальные фигуранты получили от 13 до 20 лет лишения свободы.
Как было установлено в суде, юрист Кантемир Карамзин около 20 лет назад создал организованное преступное сообщество, в составе которого было похищено имущество ОАО "Военно-строительное управление Москвы" (ВСУМ).
Газета "Коммерсант" писала, что фигуранты похитили 55 объектов недвижимости Минобороны, часть из них располагалась в центре Москвы, часть в Балашихе и Люберцах, в том числе баня, столовая, библиотека и другие. Карамзин и другие заключили договора о внесении недвижимости ОАО "ВСУМ" в уставный капитал ряда его дочерних фирм. Ущерб от хищения данного имущества составил 283,5 миллиона рублей.
По второму эпизоду были похищены активы и доли в фирмах, которые владели зданиями в центре столицы, в Рязани, а также квартиры в Сочи. Ущерб по этому эпизоду составил более 745 миллионов рублей.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Компании для хищения у Минобороны в Арктике оформляли на случайных лиц
17 октября, 07:59
 
ПроисшествияМоскваБалашихаЛюберцы
 
 
