Самокатчик выплатит 1,3 миллиона рублей семье сбитой им пенсионерки - РИА Новости, 26.11.2025
17:27 26.11.2025
Самокатчик выплатит 1,3 миллиона рублей семье сбитой им пенсионерки
Самокатчик выплатит 1,3 миллиона рублей семье сбитой им пенсионерки - РИА Новости, 26.11.2025
Самокатчик выплатит 1,3 миллиона рублей семье сбитой им пенсионерки
Житель Нижнего Новгорода, сбивший на электросамокате пенсионерку, после чего она скончалась, по решению суда заплатит ее вдовцу 1,3 миллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 26.11.2025
происшествия, нижний новгород, березовский
Происшествия, Нижний Новгород, Березовский
Самокатчик выплатит 1,3 миллиона рублей семье сбитой им пенсионерки

Нижегородский самокатчик выплатит 1,3 млн руб семье сбитой им пенсионерки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя – РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, сбивший на электросамокате пенсионерку, после чего она скончалась, по решению суда заплатит ее вдовцу 1,3 миллиона рублей, сообщила прокуратура региона.
Установлено, что в июле молодой человек, управляя электросамокатом и двигаясь по тротуару вдоль улицы Березовской, сбил пожилую женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.
Супруг пострадавшей обратился в прокуратуру Московского района Нижнего Новгорода с просьбой взыскать с виновника компенсацию за причиненный моральный вред.
"По результатам рассмотрения искового заявления прокуратуры требования удовлетворены, суд обязал выплатить семье погибшей компенсацию в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
