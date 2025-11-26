https://ria.ru/20251126/sud-2057786662.html
Самокатчик выплатит 1,3 миллиона рублей семье сбитой им пенсионерки
Самокатчик выплатит 1,3 миллиона рублей семье сбитой им пенсионерки - РИА Новости, 26.11.2025
Самокатчик выплатит 1,3 миллиона рублей семье сбитой им пенсионерки
Житель Нижнего Новгорода, сбивший на электросамокате пенсионерку, после чего она скончалась, по решению суда заплатит ее вдовцу 1,3 миллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T17:27:00+03:00
2025-11-26T17:27:00+03:00
2025-11-26T17:27:00+03:00
происшествия
нижний новгород
березовский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20251027/samokaty-2050810529.html
нижний новгород
березовский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, березовский
Происшествия, Нижний Новгород, Березовский
Самокатчик выплатит 1,3 миллиона рублей семье сбитой им пенсионерки
Нижегородский самокатчик выплатит 1,3 млн руб семье сбитой им пенсионерки