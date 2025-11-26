Кассационный суд Франции отклонил апелляцию Саркози

ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Кассационный суд Франции отклонил апелляцию бывшего президента страны Николя Саркози на обвинительный приговор апелляционного суда по делу о счетах избирательной кампании 2012 года, передает в среду агентство Франс Пресс.

"Суд подтвердил обвинительный приговор в отношении Саркози по делу о финансировании его предвыборной кампании 2012 года", - говорится в материале, что означает отклонение апелляции бывшего главы государства.

Оставленный в силе приговор в отношении Саркози стал вторым подтвержденным обвинительным приговором в отношении французского экс-президента после приговора по делу о "прослушках". При этом кассационный суд рассматривал лишь применение закона в отношении бывшего главы государства, а не существо самого дела, уточняет Франс Пресс.

Бывший глава государства в рамках этого дела был приговорен к штрафу в 3750 евро и шести месяцам ограничения свободы, которые он должен провести дома с электронным браслетом. Других способов оспорить обвинительный приговор в рамках французского законодательства у Саркози не осталось, говорится в материале.

Приговор по делу, получившему известность, как процесс "Бигмалион", в первой инстанции был вынесен в 2021 году. Согласно обвинению, Саркози потратил на свою кампанию 2012 года 42,7 миллиона евро, тогда как разрешенная сумма ограничена 22,5 миллиона евро. Как следует из приговора, Саркози знал об установленном законом пороге расходов и его предупреждали о возможном превышении. Тем не менее, он продолжил предвыборные митинги.

Прокуратура требовала для бывшего главы государства шесть месяцев тюрьмы, еще столько же — условного заключения, а также штраф в 3750 евро. В итоге Саркози приговорили к году тюрьмы, который он должен отбывать дома с электронным браслетом. В феврале 2024 года апелляционный суд Франции подтвердил приговор экс-президенту, однако смягчил его, постановив, что Саркози должен провести за решёткой полгода, а не год.