Суд оштрафовал журналиста-иноагента Колезева*

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Дмитрия Колезева* за непредоставление иностранным агентом сведений в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Колезеву Дмитрию Евгеньевичу* назначен административный штраф на 30 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений – ред.)", – сказала собеседница агентства.

В августе 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Колезева * к 7,5 годам колонии по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. Позднее Мосгорсуд утвердил приговор.

Колезев* в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic**, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com.

После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.

Колезев* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга . В России он также объявлен в международный розыск.

* признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов