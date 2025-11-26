https://ria.ru/20251126/sud-2057745368.html
Суд оштрафовал журналиста-иноагента Колезева*
Суд оштрафовал журналиста-иноагента Колезева*
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Дмитрия Колезева* за непредоставление иностранным агентом сведений в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Колезеву Дмитрию Евгеньевичу* назначен административный штраф на 30 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений – ред.)", – сказала собеседница агентства.
В августе 2024 года Басманный суд Москвы
заочно приговорил Колезева
* к 7,5 годам колонии по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. Позднее Мосгорсуд
утвердил приговор.
Колезев* в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic**, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com.
После начала спецоперации на Украине
Колезев* объявил, что уехал за границу.
Колезев* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
. В России
он также объявлен в международный розыск.
* признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов
** СМИ, выполняющее функции иноагента