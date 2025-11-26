Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал журналиста-иноагента Колезева* - РИА Новости, 26.11.2025
15:36 26.11.2025
Суд оштрафовал журналиста-иноагента Колезева*
Суд оштрафовал журналиста-иноагента Колезева*
Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Дмитрия Колезева* за непредоставление иностранным агентом сведений в... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:36:00+03:00
2025-11-26T15:36:00+03:00
Суд оштрафовал журналиста-иноагента Колезева*

Суд в Екатеринбурге оштрафовал журналиста Колезева на 30 тысяч рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Дмитрия Колезева* за непредоставление иностранным агентом сведений в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Колезеву Дмитрию Евгеньевичу* назначен административный штраф на 30 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений – ред.)", – сказала собеседница агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Ксению Ларину*
Вчера, 10:25
В августе 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Колезева* к 7,5 годам колонии по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. Позднее Мосгорсуд утвердил приговор.
Колезев* в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic**, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com.
После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.
Колезев* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В России он также объявлен в международный розыск.
* признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов
** СМИ, выполняющее функции иноагента
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Литвина*, Налимову* и центр "Мемориал"* внесли в реестр иноагентов
21 ноября, 17:07
 
