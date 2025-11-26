Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил калининградца почти к восьми годам за убийство в 2012 году - РИА Новости, 26.11.2025
15:00 26.11.2025
Суд приговорил калининградца почти к восьми годам за убийство в 2012 году
Суд приговорил калининградца почти к восьми годам за убийство в 2012 году - РИА Новости, 26.11.2025
Суд приговорил калининградца почти к восьми годам за убийство в 2012 году
Суд приговорил калининградца к семи годам и 10 месяцам колонии за убийство женщины, совершенное в 2012 году, сообщает пресс-служба регионального СУСК. РИА Новости, 26.11.2025
происшествия
калининград
россия
калининградская область
происшествия, калининград, россия, калининградская область
Происшествия, Калининград, Россия, Калининградская область
Суд приговорил калининградца почти к восьми годам за убийство в 2012 году

Калининградца приговорили почти к 8 годам колонии за убийство женщины в 2012 г

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Суд приговорил калининградца к семи годам и 10 месяцам колонии за убийство женщины, совершенное в 2012 году, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
Следствием и судом установлено, что в марте 2012 года житель областного центра, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в квартире в Калининграде, испытывая неприязнь к своей знакомой, находившейся у него в гостях, нанес ей не менее двух ударов кулаком в область живота. От полученной травмы женщина скончалась. По факту смерти было возбуждено уголовное дело, но установление фактических обстоятельств осложнялось совершением преступления в условиях неочевидности, отсутствием прямых доказательств, указывающих на причастность фигуранта.
"Приговором Центрального районного суда города Калининграда ему назначено наказание в виде семи лет 10 месяцев лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального СУСК.
Отмечается, что в результате слаженной работы следователей регионального управления Следственного комитета и оперативников уголовного розыска УМВД России по Калининградской области удалось получить доказательства, изобличающие обвиняемого в причастности к смерти женщины. Грамотно выстроенная тактика допроса с последовательным предъявлением фигуранту полученных доказательств позволила получить его признательные показания.
Собранные следственным отделом по Центральному району города Калининграда СУСК России по Калининградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 50-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении в 2012 году преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
ПроисшествияКалининградРоссияКалининградская область
 
 
Заголовок открываемого материала