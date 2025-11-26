Суд признал приговор Быкову* законным

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор писателю Дмитрию Быкову*, заочно получившему семь лет за распространение фейков об армии и уклонение от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор Черемушкинского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.

Защита в жалобе просила приговор отменить ввиду его незаконности, прокурор в суде заявил об обоснованности вынесенного решения.

Черемушкинский суд Москвы 1 октября назначил Быкову* семь лет колонии заочно по обвинению в распространении фейков об армии и в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Поводом для возбуждения дела о фейках об армии послужил видеоролик на YouTube , в котором Быков* привел не соответствующие действительности сведения об обстреле Вооруженными силами РФ мирных граждан в Харькове и селе Гроза Харьковской области . Кроме того, писателя неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете.

Писатель заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. В июле 2022 года его включили в реестр иноагентов. В сентябре 2025 года Быкова* добавили в перечень террористов и экстремистов.