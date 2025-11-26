Рейтинг@Mail.ru
Суд признал приговор Быкову* законным - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/sud-2057706778.html
Суд признал приговор Быкову* законным
Суд признал приговор Быкову* законным - РИА Новости, 26.11.2025
Суд признал приговор Быкову* законным
Мосгорсуд признал законным приговор писателю Дмитрию Быкову*, заочно получившему семь лет за распространение фейков об армии и уклонение от исполнения... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:05:00+03:00
2025-11-26T14:05:00+03:00
происшествия
россия
москва
харьков
московский городской суд
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_0:88:2249:1353_1920x0_80_0_0_998c4e1c5589b160023a47ee0ede12c5.jpg
https://ria.ru/20251119/pivovarov-2056077261.html
https://ria.ru/20251126/mvd-2057609238.html
россия
москва
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_246:0:2050:1353_1920x0_80_0_0_319dc570abfcabe08feecf42e9f0b3ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, харьков, московский городской суд, youtube
Происшествия, Россия, Москва, Харьков, Московский городской суд, YouTube
Суд признал приговор Быкову* законным

Мосгорсуд признал приговор Быкову законным

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДмитрий Быков*
Дмитрий Быков* - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Дмитрий Быков*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор писателю Дмитрию Быкову*, заочно получившему семь лет за распространение фейков об армии и уклонение от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Черемушкинского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.
Юрий Пивоваров* - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Политолога Пивоварова* внесли в перечень террористов и экстремистов
19 ноября, 17:47
Защита в жалобе просила приговор отменить ввиду его незаконности, прокурор в суде заявил об обоснованности вынесенного решения.
Черемушкинский суд Москвы 1 октября назначил Быкову* семь лет колонии заочно по обвинению в распространении фейков об армии и в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Поводом для возбуждения дела о фейках об армии послужил видеоролик на YouTube, в котором Быков* привел не соответствующие действительности сведения об обстреле Вооруженными силами РФ мирных граждан в Харькове и селе Гроза Харьковской области. Кроме того, писателя неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете.
Писатель заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. В июле 2022 года его включили в реестр иноагентов. В сентябре 2025 года Быкова* добавили в перечень террористов и экстремистов.
* признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Ксению Ларину*
Вчера, 10:25
 
ПроисшествияРоссияМоскваХарьковМосковский городской судYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала