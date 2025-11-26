https://ria.ru/20251126/sud-2057706778.html
Суд признал приговор Быкову* законным
Суд признал приговор Быкову* законным - РИА Новости, 26.11.2025
Суд признал приговор Быкову* законным
Мосгорсуд признал законным приговор писателю Дмитрию Быкову*, заочно получившему семь лет за распространение фейков об армии и уклонение от исполнения... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:05:00+03:00
2025-11-26T14:05:00+03:00
2025-11-26T14:05:00+03:00
происшествия
россия
москва
харьков
московский городской суд
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_0:88:2249:1353_1920x0_80_0_0_998c4e1c5589b160023a47ee0ede12c5.jpg
https://ria.ru/20251119/pivovarov-2056077261.html
https://ria.ru/20251126/mvd-2057609238.html
россия
москва
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_246:0:2050:1353_1920x0_80_0_0_319dc570abfcabe08feecf42e9f0b3ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, харьков, московский городской суд, youtube
Происшествия, Россия, Москва, Харьков, Московский городской суд, YouTube
Суд признал приговор Быкову* законным
Мосгорсуд признал приговор Быкову законным
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор писателю Дмитрию Быкову*, заочно получившему семь лет за распространение фейков об армии и уклонение от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Черемушкинского суда Москвы
оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.
Защита в жалобе просила приговор отменить ввиду его незаконности, прокурор в суде заявил об обоснованности вынесенного решения.
Черемушкинский суд Москвы 1 октября назначил Быкову* семь лет колонии заочно по обвинению в распространении фейков об армии и в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Поводом для возбуждения дела о фейках об армии послужил видеоролик на YouTube
, в котором Быков* привел не соответствующие действительности сведения об обстреле Вооруженными силами РФ
мирных граждан в Харькове
и селе Гроза Харьковской области
. Кроме того, писателя неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете.
Писатель заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. В июле 2022 года его включили в реестр иноагентов. В сентябре 2025 года Быкова* добавили в перечень террористов и экстремистов.
* признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов