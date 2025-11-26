Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался привлечь финансового управляющего к иску Тимура Иванова - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/sud-2057642337.html
Суд отказался привлечь финансового управляющего к иску Тимура Иванова
Суд отказался привлечь финансового управляющего к иску Тимура Иванова - РИА Новости, 26.11.2025
Суд отказался привлечь финансового управляющего к иску Тимура Иванова
Пресненский суд Москвы отказался привлечь к иску Генпрокуратуры финансового управляющего, который будет заниматься реализацией имущества бывшего замминистра... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:33:00+03:00
2025-11-26T11:33:00+03:00
москва
тимур иванов
вадим иванов
светлана захарова
генеральная прокуратура рф
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026544833_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_8765dd552f296eb062e34a2730d92a6b.jpg
https://ria.ru/20251126/ivanov-2057557438.html
https://ria.ru/20251123/sud-2056894623.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026544833_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_80b1a648b8cb695105c59ed2c3c35859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, тимур иванов, вадим иванов, светлана захарова, генеральная прокуратура рф, дело замминистра обороны тимура иванова
Москва, Тимур Иванов, Вадим Иванов, Светлана Захарова, Генеральная прокуратура РФ, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд отказался привлечь финансового управляющего к иску Тимура Иванова

Суд отказался привлечь финуправляющего к иску Генпрокуратуры к Тимуру Иванову

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался привлечь к иску Генпрокуратуры финансового управляющего, который будет заниматься реализацией имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в рамках банкротства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отказать в удовлетворении ходатайства", - огласила решение судья.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: Тимур Иванов передаст государству усадьбу
00:44
Накануне Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества.
В связи с этим защита Иванова в своем ходатайстве попросила привлечь в качестве третьего лица финансового управляющего, который будет заниматься реализацией его имущества в рамках банкротства. В иске было заявлено изъятие имущества, которое входит в конкурсную массу, поскольку это затрагивает интересы кредиторов.
Прокуратура возражала, поскольку иск заявлен в интересах государства.
Пресненский суд Москвы рассматривает иск Генпрокуратуры об изъятии имущества. Ответчиками по иску выступают Тимур Иванов, бывшая супруга Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
Как уточняется в документе, сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Суд в Москве зарегистрировал иск "Жилищника" к Тимуру Иванову
23 ноября, 09:51
 
МоскваТимур ИвановВадим ИвановСветлана ЗахароваГенеральная прокуратура РФДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала