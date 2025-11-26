https://ria.ru/20251126/sud-2057642337.html
Суд отказался привлечь финансового управляющего к иску Тимура Иванова
Суд отказался привлечь финансового управляющего к иску Тимура Иванова - РИА Новости, 26.11.2025
Суд отказался привлечь финансового управляющего к иску Тимура Иванова
Пресненский суд Москвы отказался привлечь к иску Генпрокуратуры финансового управляющего, который будет заниматься реализацией имущества бывшего замминистра... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:33:00+03:00
2025-11-26T11:33:00+03:00
2025-11-26T11:33:00+03:00
москва
тимур иванов
вадим иванов
светлана захарова
генеральная прокуратура рф
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026544833_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_8765dd552f296eb062e34a2730d92a6b.jpg
https://ria.ru/20251126/ivanov-2057557438.html
https://ria.ru/20251123/sud-2056894623.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026544833_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_80b1a648b8cb695105c59ed2c3c35859.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тимур иванов, вадим иванов, светлана захарова, генеральная прокуратура рф, дело замминистра обороны тимура иванова
Москва, Тимур Иванов, Вадим Иванов, Светлана Захарова, Генеральная прокуратура РФ, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд отказался привлечь финансового управляющего к иску Тимура Иванова
Суд отказался привлечь финуправляющего к иску Генпрокуратуры к Тимуру Иванову
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался привлечь к иску Генпрокуратуры финансового управляющего, который будет заниматься реализацией имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в рамках банкротства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отказать в удовлетворении ходатайства", - огласила решение судья.
Накануне Арбитражный суд Москвы
по заявлению банка ПСБ признал банкротом Тимура Иванова
и открыл процедуру реализации его имущества.
В связи с этим защита Иванова в своем ходатайстве попросила привлечь в качестве третьего лица финансового управляющего, который будет заниматься реализацией его имущества в рамках банкротства. В иске было заявлено изъятие имущества, которое входит в конкурсную массу, поскольку это затрагивает интересы кредиторов.
Прокуратура возражала, поскольку иск заявлен в интересах государства.
Пресненский суд Москвы рассматривает иск Генпрокуратуры
об изъятии имущества. Ответчиками по иску выступают Тимур Иванов, бывшая супруга Светлана Захарова
, его отец Вадим Иванов
, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин
, его водитель Андрей Петров
, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
Как уточняется в документе, сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.