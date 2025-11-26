Суд отказался привлечь финансового управляющего к иску Тимура Иванова

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался привлечь к иску Генпрокуратуры финансового управляющего, который будет заниматься реализацией имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в рамках банкротства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Отказать в удовлетворении ходатайства", - огласила решение судья.

Накануне Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества.

В связи с этим защита Иванова в своем ходатайстве попросила привлечь в качестве третьего лица финансового управляющего, который будет заниматься реализацией его имущества в рамках банкротства. В иске было заявлено изъятие имущества, которое входит в конкурсную массу, поскольку это затрагивает интересы кредиторов.

Прокуратура возражала, поскольку иск заявлен в интересах государства.