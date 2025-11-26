Рейтинг@Mail.ru
26.11.2025
10:21 26.11.2025
Суд продлил арест экс-замглавы Клина по делу о взяточничестве
Суд продлил арест экс-замглавы Клина по делу о взяточничестве
происшествия, клин, московская область (подмосковье), владимир кондратьев
Происшествия, Клин, Московская область (Подмосковье), Владимир Кондратьев
Суд продлил арест экс-замглавы Клина по делу о взяточничестве

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Клинский суд Московской области на два месяца продлил срок ареста бывшему замглавы городского округа Клин Владимиру Кондратьеву, обвиняемому во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Мера пресечения в виде содержания под стражей Кондратьева продлена на 2 месяца", - сказали в суде.
По данным суда, Кондратьев выполнял организационно-распорядительные функции в сфере строительства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения. Как считает следствие, он получил взятку в крупном размере от директора компании по заключенному муниципальному контракту за беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ и других сопутствующих документов, оплату заключённого контракта в полном объёме, а также за общее покровительство и попустительство по службе через посредников.
Уголовное дело было возбуждено в сентябре.
Кондратьев занимал должность замглавы городского округа Клин, в которой отвечал за строительство и дорожную инфраструктуру, с 2016 года.
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Суд продлил арест заместителю командующего ЛенВО Муминджанову
