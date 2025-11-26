https://ria.ru/20251126/sud-2057607840.html
Суд продлил арест экс-замглавы Клина по делу о взяточничестве
Суд продлил арест экс-замглавы Клина по делу о взяточничестве - РИА Новости, 26.11.2025
Суд продлил арест экс-замглавы Клина по делу о взяточничестве
Клинский суд Московской области на два месяца продлил срок ареста бывшему замглавы городского округа Клин Владимиру Кондратьеву, обвиняемому во взяточничестве,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T10:21:00+03:00
2025-11-26T10:21:00+03:00
2025-11-26T10:21:00+03:00
происшествия
клин
московская область (подмосковье)
владимир кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20251125/sud-2057494256.html
клин
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, клин, московская область (подмосковье), владимир кондратьев
Происшествия, Клин, Московская область (Подмосковье), Владимир Кондратьев
Суд продлил арест экс-замглавы Клина по делу о взяточничестве
Суд продлил арест экс-замглавы Клина Кондратьеву по делу о взяточничестве
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Клинский суд Московской области на два месяца продлил срок ареста бывшему замглавы городского округа Клин Владимиру Кондратьеву, обвиняемому во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Мера пресечения в виде содержания под стражей Кондратьева
продлена на 2 месяца", - сказали в суде.
По данным суда, Кондратьев выполнял организационно-распорядительные функции в сфере строительства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения. Как считает следствие, он получил взятку в крупном размере от директора компании по заключенному муниципальному контракту за беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ и других сопутствующих документов, оплату заключённого контракта в полном объёме, а также за общее покровительство и попустительство по службе через посредников.
Уголовное дело было возбуждено в сентябре.
Кондратьев занимал должность замглавы городского округа Клин
, в которой отвечал за строительство и дорожную инфраструктуру, с 2016 года.