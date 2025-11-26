Суд продлил арест экс-замглавы Клина по делу о взяточничестве

По данным суда, Кондратьев выполнял организационно-распорядительные функции в сфере строительства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения. Как считает следствие, он получил взятку в крупном размере от директора компании по заключенному муниципальному контракту за беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ и других сопутствующих документов, оплату заключённого контракта в полном объёме, а также за общее покровительство и попустительство по службе через посредников.