Суд снял арест с имущества экс-мэра Владивостока Гуменюка

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока снял арест с имущества экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, осужденного на 12 лет колонии по делу о взятках, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.

"Ленинский районный суд Владивостока , рассмотрев ходатайство об отмене обеспечительных ограничений, установленных приговором Ленинского районного суда Владивостока от 18 января 2023 года в отношении имущества, принадлежащего Гуменюку , постановил: арест, наложенный на основании постановлений Фрунзенского районного суда Владивостока на имущество Гуменюка, отменить", - сказала Оленева.

По ее словам, постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Приморский краевой суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

В январе 2023 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. По версии следствия, Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от директора нескольких стройфирм взятки на 6,9 миллиона рублей, а на посту мэра – еще 31,2 миллиона рублей от этого же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.