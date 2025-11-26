Рейтинг@Mail.ru
Суд снял арест с имущества экс-мэра Владивостока Гуменюка - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/sud-2057597785.html
Суд снял арест с имущества экс-мэра Владивостока Гуменюка
Суд снял арест с имущества экс-мэра Владивостока Гуменюка - РИА Новости, 26.11.2025
Суд снял арест с имущества экс-мэра Владивостока Гуменюка
Ленинский районный суд Владивостока снял арест с имущества экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, осужденного на 12 лет колонии по делу о взятках, сообщила РИА... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T09:42:00+03:00
2025-11-26T09:42:00+03:00
происшествия
владивосток
олег гуменюк (политик)
приморский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734877969_0:0:2818:1585_1920x0_80_0_0_737cde57313d0e1c604b60dd23bf1da7.jpg
https://ria.ru/20251121/bashkiriya-2056503254.html
https://ria.ru/20251118/vzyatka-2055773441.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734877969_602:0:2818:1662_1920x0_80_0_0_0bbb1019be2165ce321753c862cac96a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, олег гуменюк (политик), приморский краевой суд
Происшествия, Владивосток, Олег Гуменюк (политик), Приморский краевой суд
Суд снял арест с имущества экс-мэра Владивостока Гуменюка

Суд снял арест с имущества осужденного по делу о взятках Гуменюка

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкОлег Гуменюк
Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Олег Гуменюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока снял арест с имущества экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, осужденного на 12 лет колонии по делу о взятках, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
"Ленинский районный суд Владивостока, рассмотрев ходатайство об отмене обеспечительных ограничений, установленных приговором Ленинского районного суда Владивостока от 18 января 2023 года в отношении имущества, принадлежащего Гуменюку, постановил: арест, наложенный на основании постановлений Фрунзенского районного суда Владивостока на имущество Гуменюка, отменить", - сказала Оленева.
Алан Марзаев в суде - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии получил 13 лет за взятку
21 ноября, 08:58
По ее словам, постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Приморский краевой суд в течение 15 суток со дня его вынесения.
В январе 2023 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. По версии следствия, Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от директора нескольких стройфирм взятки на 6,9 миллиона рублей, а на посту мэра – еще 31,2 миллиона рублей от этого же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.
Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветали. В мае 2023 года приговор был смягчен до 12 лет, а размер штрафа - до 140 миллионов рублей. В октябре 2023 года суд прекратил производство по еще одному уголовному делу в отношении Гуменюка в связи с истечением срока давности. В январе 2024 года в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что Гуменюк уехал на СВО.
Константин Рябых в суде. 18 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Генерал Рябых не признал вину в получении взятки
18 ноября, 16:19
 
ПроисшествияВладивостокОлег Гуменюк (политик)Приморский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала