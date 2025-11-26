Суд снял арест с имущества экс-мэра Владивостока Гуменюка

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока снял арест с имущества экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, осужденного на 12 лет колонии по делу о взятках, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
"Ленинский районный суд Владивостока, рассмотрев ходатайство об отмене обеспечительных ограничений, установленных приговором Ленинского районного суда Владивостока от 18 января 2023 года в отношении имущества, принадлежащего Гуменюку, постановил: арест, наложенный на основании постановлений Фрунзенского районного суда Владивостока на имущество Гуменюка, отменить", - сказала Оленева.
По ее словам, постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Приморский краевой суд в течение 15 суток со дня его вынесения.
В январе 2023 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. По версии следствия, Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от директора нескольких стройфирм взятки на 6,9 миллиона рублей, а на посту мэра – еще 31,2 миллиона рублей от этого же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.
Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветали. В мае 2023 года приговор был смягчен до 12 лет, а размер штрафа - до 140 миллионов рублей. В октябре 2023 года суд прекратил производство по еще одному уголовному делу в отношении Гуменюка в связи с истечением срока давности. В январе 2024 года в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что Гуменюк уехал на СВО.
Генерал Рябых не признал вину в получении взятки
18 ноября, 16:19