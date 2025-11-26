Суд не принял иск о взыскании платы за ЖКХ с Тимура Иванова

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Столичный суд возвратил "Газпром межрегионгаз Москва" иск о взыскании платы за ЖКХ с экс-замминистра обороны Тимура Иванова, его бывшей супруги Светланы и ее детей, следует из данных, с которыми ознакомились РИА Новости.
В начале ноября столичный суд по иску "Мосэнергосбыта" взыскал с Иванова плату за коммунальные платежи. Также с аналогичным иском о взыскании к Иванову, его бывшей супруге Светлане и двум ее детям от первого брака обращался московский ГБУ "Жилищник", тогда по решению суда иск возвратили заявителю. Теперь коммунальная служба требует в суде с Иванова оплату госпошлины за несостоявшееся разбирательство, дата рассмотрения пока не назначена.
"Зарегистрировано определение о возвращении заявления иска ООО "Газпром межрегионгаз Москва" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - указывается в данных суда.
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре утвердил приговор.