Суд не принял иск о взыскании платы за ЖКХ с Тимура Иванова - РИА Новости, 26.11.2025
02:51 26.11.2025
Суд не принял иск о взыскании платы за ЖКХ с Тимура Иванова
Суд не принял иск о взыскании платы за ЖКХ с Тимура Иванова - РИА Новости, 26.11.2025
Суд не принял иск о взыскании платы за ЖКХ с Тимура Иванова
Столичный суд возвратил "Газпром межрегионгаз Москва" иск о взыскании платы за ЖКХ с экс-замминистра обороны Тимура Иванова, его бывшей супруги Светланы и ее... РИА Новости, 26.11.2025
происшествия, тимур иванов, мосэнергосбыт, жилищник, газпром, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Мосэнергосбыт, Жилищник, Газпром, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд не принял иск о взыскании платы за ЖКХ с Тимура Иванова

Суд в Москве не принял иск о взыскании платы за ЖКХ с Тимура Иванова

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Столичный суд возвратил "Газпром межрегионгаз Москва" иск о взыскании платы за ЖКХ с экс-замминистра обороны Тимура Иванова, его бывшей супруги Светланы и ее детей, следует из данных, с которыми ознакомились РИА Новости.
В начале ноября столичный суд по иску "Мосэнергосбыта" взыскал с Иванова плату за коммунальные платежи. Также с аналогичным иском о взыскании к Иванову, его бывшей супруге Светлане и двум ее детям от первого брака обращался московский ГБУ "Жилищник", тогда по решению суда иск возвратили заявителю. Теперь коммунальная служба требует в суде с Иванова оплату госпошлины за несостоявшееся разбирательство, дата рассмотрения пока не назначена.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Суд в Москве зарегистрировал иск "Жилищника" к Тимуру Иванову
23 ноября, 09:51
23 ноября, 09:51
"Зарегистрировано определение о возвращении заявления иска ООО "Газпром межрегионгаз Москва" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - указывается в данных суда.
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре утвердил приговор.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: Тимур Иванов передаст государству усадьбу
00:44
00:44
 
Происшествия
Тимур Иванов
Мосэнергосбыт
Жилищник
Газпром
Дело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
