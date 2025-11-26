Суд не принял иск о взыскании платы за ЖКХ с Тимура Иванова

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Столичный суд возвратил "Газпром межрегионгаз Москва" иск о взыскании платы за ЖКХ с экс-замминистра обороны Тимура Иванова, его бывшей супруги Светланы и ее детей, следует из данных, с которыми ознакомились РИА Новости.