СМИ сообщили о стрельбе возле дворца президента Гвинеи-Бисау

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Выстрелы раздаются возле дворца действующего президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который ранее объявил о своей победе на выборах, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев.