СМИ сообщили о стрельбе возле дворца президента Гвинеи-Бисау
СМИ сообщили о стрельбе возле дворца президента Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 26.11.2025
СМИ сообщили о стрельбе возле дворца президента Гвинеи-Бисау
Выстрелы раздаются возле дворца действующего президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который ранее объявил о своей победе на выборах, передает агентство... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T17:10:00+03:00
2025-11-26T17:10:00+03:00
2025-11-26T17:19:00+03:00
гвинея-бисау
умаро сиссоко эмбало
2025
AFP: в Гвинее-Бисау раздались выстрелы возле дворца действующего президента
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Выстрелы раздаются возле дворца действующего президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который ранее объявил о своей победе на выборах, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев.
Всеобщие выборы состоялись в Гвинее-Бисау
23 ноября. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, уже объявили себя победителями.
Агентство Рейтер в свою очередь передает, что стрельба произошла в районе главного офиса национальной избирательной комиссии.
Официальное объявление результатов выборов запланировано на четверг, 27 ноября.