17:10 26.11.2025 (обновлено: 17:19 26.11.2025)
СМИ сообщили о стрельбе возле дворца президента Гвинеи-Бисау
Выстрелы раздаются возле дворца действующего президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который ранее объявил о своей победе на выборах
в мире
гвинея-бисау
умаро сиссоко эмбало
гвинея-бисау
Новости
в мире, гвинея-бисау, умаро сиссоко эмбало
В мире, Гвинея-Бисау, Умаро Сиссоко Эмбало
СМИ сообщили о стрельбе возле дворца президента Гвинеи-Бисау

Столица Гвинеи Бисау город Бисау
Столица Гвинеи Бисау город Бисау - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Getty Images / Anadolu
Столица Гвинеи Бисау город Бисау. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Выстрелы раздаются возле дворца действующего президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который ранее объявил о своей победе на выборах, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев.
Всеобщие выборы состоялись в Гвинее-Бисау 23 ноября. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, уже объявили себя победителями.
Агентство Рейтер в свою очередь передает, что стрельба произошла в районе главного офиса национальной избирательной комиссии.
Официальное объявление результатов выборов запланировано на четверг, 27 ноября.
Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Глава Гвинеи-Бисау заявил об аресте в результате госпереворота
В миреГвинея-БисауУмаро Сиссоко Эмбало
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
