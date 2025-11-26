Стратегия нацполитики подразумевает противодействие неонацизму и русофобии

«

"Реализация государственной национальной политики осуществляется с использованием возможностей и механизмов международного сотрудничества, в том числе путем решения следующих задач: реализация мер, направленных на противодействие проявлениям неонацизма, русофобии, расизма, ксенофобии, а также попыткам фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - говорится в указе.