Стратегия нацполитики предполагает мониторинг отношений в ВС России - РИА Новости, 26.11.2025
00:43 26.11.2025
Стратегия нацполитики предполагает мониторинг отношений в ВС России
Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года"
россия
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
При работе с личным составом ВС РФ учтут этнические и религиозные аспекты

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором говорится, что новая стратегия национальной политики РФ предполагает мониторинг состояния межнациональных отношений в воинских коллективах, учет этнических аспектов.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"﻿﻿﻿Совершенствование государственного управления и обеспечение социально-экономических условий для реализации государственной национальной политики осуществляются путем решения следующих задач: учет этнических и религиозных аспектов при работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации, мониторинг состояния межнациональных (межэтнических) отношений в воинских коллективах и районах дислокации воинских частей", - говорится в указе.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Стратегия нацполитики поможет сформировать восприятие России за рубежом
Россия Владимир Путин
 
 
