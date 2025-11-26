Стратегия нацполитики предполагает мониторинг отношений в ВС России

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором говорится, что новая стратегия национальной политики РФ предполагает мониторинг состояния межнациональных отношений в воинских коллективах, учет этнических аспектов.

"﻿﻿﻿Совершенствование государственного управления и обеспечение социально-экономических условий для реализации государственной национальной политики осуществляются путем решения следующих задач: учет этнических и религиозных аспектов при работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации, мониторинг состояния межнациональных (межэтнических) отношений в воинских коллективах и районах дислокации воинских частей", - говорится в указе.