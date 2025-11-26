Стратегия определила методы для популяризации традиционных ценностей

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Видеохостинги, мессенджеры и блоги будут использоваться для популяризации традиционных ценностей, говорится в Стратегии государственной национальной политики России.

"Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики осуществляется с участием средств массовой информации и лидеров общественного мнения путем решения следующих задач:...б) использование возможностей средств массовой информации ресурсов сети "Интернет", в том числе социальных сетей, видеохостингов, мессенджеров и блогов, для создания и продвижения социально значимого контента, направленного на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, на популяризацию культуры народов Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей и приобщение к ним молодежи", - говорится в документе.