Рейтинг@Mail.ru
Стратегия определила методы для популяризации традиционных ценностей - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/strategiya-2057557016.html
Стратегия определила методы для популяризации традиционных ценностей
Стратегия определила методы для популяризации традиционных ценностей - РИА Новости, 26.11.2025
Стратегия определила методы для популяризации традиционных ценностей
Видеохостинги, мессенджеры и блоги будут использоваться для популяризации традиционных ценностей, говорится в Стратегии государственной национальной политики... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T00:34:00+03:00
2025-11-26T00:34:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752798555_0:127:2424:1490_1920x0_80_0_0_13d4707a3663013b38932c855ca9628b.jpg
https://ria.ru/20251126/strategiya-2057556901.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752798555_135:0:2288:1615_1920x0_80_0_0_dd770bd97cd26a3f4b3fe2147f884166.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Стратегия определила методы для популяризации традиционных ценностей

Видеохостинги и мессенджеры применят для популяризации традиционных ценностей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственный флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Видеохостинги, мессенджеры и блоги будут использоваться для популяризации традиционных ценностей, говорится в Стратегии государственной национальной политики России.
Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
"Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики осуществляется с участием средств массовой информации и лидеров общественного мнения путем решения следующих задач:...б) использование возможностей средств массовой информации ресурсов сети "Интернет", в том числе социальных сетей, видеохостингов, мессенджеров и блогов, для создания и продвижения социально значимого контента, направленного на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, на популяризацию культуры народов Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей и приобщение к ним молодежи", - говорится в документе.
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В стратегии прописали создание позитивной оценки межнациональных отношений
00:32
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала