https://ria.ru/20251126/strategiya-2057557016.html
Стратегия определила методы для популяризации традиционных ценностей
Стратегия определила методы для популяризации традиционных ценностей - РИА Новости, 26.11.2025
Стратегия определила методы для популяризации традиционных ценностей
Видеохостинги, мессенджеры и блоги будут использоваться для популяризации традиционных ценностей, говорится в Стратегии государственной национальной политики... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T00:34:00+03:00
2025-11-26T00:34:00+03:00
2025-11-26T00:34:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752798555_0:127:2424:1490_1920x0_80_0_0_13d4707a3663013b38932c855ca9628b.jpg
https://ria.ru/20251126/strategiya-2057556901.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752798555_135:0:2288:1615_1920x0_80_0_0_dd770bd97cd26a3f4b3fe2147f884166.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Стратегия определила методы для популяризации традиционных ценностей
Видеохостинги и мессенджеры применят для популяризации традиционных ценностей
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Видеохостинги, мессенджеры и блоги будут использоваться для популяризации традиционных ценностей, говорится в Стратегии государственной национальной политики России.
Утвержденная указом президента России Владимира Путина
Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
"Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики осуществляется с участием средств массовой информации и лидеров общественного мнения путем решения следующих задач:...б) использование возможностей средств массовой информации ресурсов сети "Интернет", в том числе социальных сетей, видеохостингов, мессенджеров и блогов, для создания и продвижения социально значимого контента, направленного на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, на популяризацию культуры народов Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей и приобщение к ним молодежи", - говорится в документе.