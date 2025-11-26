https://ria.ru/20251126/strategiya-2057556791.html
Стратегия нацполитики назвала угрозы безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором... РИА Новости, 26.11.2025
Размывание культурно-исторических ценностей названо угрозой нацбезопасности РФ
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором говорится, что размывание духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей из-за глобализации названо угрозой национальной безопасности РФ.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"На фоне усиливающейся нестабильности в мире все более актуальными в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений становятся проблемы, обусловленные наличием следующих внешних и внутренних угроз национальной безопасности Российской Федерации: частичная утрата этнокультурного наследия, размывание традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, в том числе вследствие глобализации и насаждения чуждых российской нации идеалов и ценностей", - говорится в указе.