Стратегия нацполитики назвала угрозы безопасности России

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором говорится, что размывание духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей из-за глобализации названо угрозой национальной безопасности РФ.

"На фоне усиливающейся нестабильности в мире все более актуальными в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений становятся проблемы, обусловленные наличием следующих внешних и внутренних угроз национальной безопасности Российской Федерации: частичная утрата этнокультурного наследия, размывание традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, в том числе вследствие глобализации и насаждения чуждых российской нации идеалов и ценностей", - говорится в указе.