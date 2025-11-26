Стратегия нацполитики отметила проблемы, связанные с русофобией

"На фоне усиливающейся нестабильности в мире все более актуальными в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений становятся проблемы, обусловленные наличием следующих внешних и внутренних угроз национальной безопасности Российской Федерации:… г) нарастающая в международном пространстве русофобия, дискредитация русского языка и культуры, традиционных для России религий, активизация усилий по искажению исторической правды и уничтожению исторической памяти о Великой Отечественной войне, других значимых событиях российской истории и роли в этих событиях народов России", - говорится в документе.