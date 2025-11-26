Рейтинг@Mail.ru
Стратегия нацполитики отметила проблемы, связанные с русофобией - РИА Новости, 26.11.2025
00:27 26.11.2025
Стратегия нацполитики отметила проблемы, связанные с русофобией
Стратегия нацполитики отметила проблемы, связанные с русофобией
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Стратегия нацполитики отметила проблемы, связанные с русофобией

В межнациональных отношениях актуальны связанные с русофобией проблемы

© РИА Новости / Сергей ГунеевГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Государственный флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Проблемы, обусловленные нарастающей в мире русофобией, становятся все более актуальными в сфере межнациональных отношений, говорится в Стратегии государственной нацполитики РФ.
Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
"На фоне усиливающейся нестабильности в мире все более актуальными в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений становятся проблемы, обусловленные наличием следующих внешних и внутренних угроз национальной безопасности Российской Федерации:… г) нарастающая в международном пространстве русофобия, дискредитация русского языка и культуры, традиционных для России религий, активизация усилий по искажению исторической правды и уничтожению исторической памяти о Великой Отечественной войне, других значимых событиях российской истории и роли в этих событиях народов России", - говорится в документе.
Нацполитика предполагает борьбу с антироссийской пропагандой
Россия Владимир Путин
 
 
