Стратегия нацполитики отметила проблемы, связанные с русофобией
Проблемы, обусловленные нарастающей в мире русофобией, становятся все более актуальными в сфере межнациональных отношений, говорится в Стратегии государственной
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Проблемы, обусловленные нарастающей в мире русофобией, становятся все более актуальными в сфере межнациональных отношений, говорится в Стратегии государственной нацполитики РФ.
Утвержденная указом президента России Владимира Путина
Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
"На фоне усиливающейся нестабильности в мире все более актуальными в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений становятся проблемы, обусловленные наличием следующих внешних и внутренних угроз национальной безопасности Российской Федерации:… г) нарастающая в международном пространстве русофобия, дискредитация русского языка и культуры, традиционных для России религий, активизация усилий по искажению исторической правды и уничтожению исторической памяти о Великой Отечественной войне, других значимых событиях российской истории и роли в этих событиях народов России", - говорится в документе.