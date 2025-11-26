Стратегия нацполитики обозначила проблемы межнациональных отношений

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вопросы в сфере межнациональных отношений становятся все более актуальными из-за усилий недружественных стран по расколу общества России, следует из Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.

"На фоне усиливающейся нестабильности в мире все более актуальными в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений становятся проблемы, обусловленные наличием следующих внешних и внутренних угроз национальной безопасности РФ: а) предпринимаемые недружественными иностранными государствами усилия по дестабилизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, расколу российского общества и нарушению его внутреннего единства", - говорится в документе.