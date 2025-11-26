https://ria.ru/20251126/strategiya-2057556304.html
Стратегия нацполитики обозначила проблемы межнациональных отношений
Стратегия нацполитики обозначила проблемы межнациональных отношений
Стратегия нацполитики обозначила проблемы межнациональных отношений
Вопросы в сфере межнациональных отношений становятся все более актуальными из-за усилий недружественных стран по расколу общества России, следует из Стратегии...
россия
владимир путин
Стратегия нацполитики обозначила проблемы межнациональных отношений
Стратегия нацполитики отметила важность вопросов межнациональных отношений
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вопросы в сфере межнациональных отношений становятся все более актуальными из-за усилий недружественных стран по расколу общества России, следует из Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.
Указ президента России Владимира Путина
об утверждении Стратегии размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"На фоне усиливающейся нестабильности в мире все более актуальными в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений становятся проблемы, обусловленные наличием следующих внешних и внутренних угроз национальной безопасности РФ: а) предпринимаемые недружественными иностранными государствами усилия по дестабилизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, расколу российского общества и нарушению его внутреннего единства", - говорится в документе.