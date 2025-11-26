https://ria.ru/20251126/strategiya-2057556190.html
Стратегия нацполитики поспособствует сохранению единства страны
Стратегия нацполитики поспособствует сохранению единства страны - РИА Новости, 26.11.2025
Стратегия нацполитики поспособствует сохранению единства страны
Стратегия государственной нацполитики будет способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности РФ, следует из Стратегии... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T00:13:00+03:00
2025-11-26T00:13:00+03:00
2025-11-26T00:13:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6d0e7163db20f9e4fba26ecdbdc25929.jpg
https://ria.ru/20251126/putin-2057555434.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_b142b409f01ac127fb58bc8d2f8e85a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Стратегия нацполитики поспособствует сохранению единства страны
Стратегия нацполитики способствует сохранению единства и внутренней стабильности
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Стратегия государственной нацполитики будет способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности РФ, следует из Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина
об утверждении Стратегии размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности РФ, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов РФ, укреплению единства многонационального народа РФ (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации", - говорится в документе.