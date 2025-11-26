Рейтинг@Mail.ru
Стратегия нацполитики поспособствует сохранению единства страны - РИА Новости, 26.11.2025
00:13 26.11.2025
Стратегия нацполитики поспособствует сохранению единства страны
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Стратегия государственной нацполитики будет способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности РФ, следует из Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина об утверждении Стратегии размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности РФ, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов РФ, укреплению единства многонационального народа РФ (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации", - говорится в документе.
Нацполитика предполагает борьбу с антироссийской пропагандой
