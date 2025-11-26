Рейтинг@Mail.ru
Стратегия нацполитики поможет сформировать восприятие России за рубежом - РИА Новости, 26.11.2025
00:40 26.11.2025
Стратегия нацполитики поможет сформировать восприятие России за рубежом
Стратегия нацполитики поможет сформировать восприятие России за рубежом
Стратегия нацполитики поможет сформировать восприятие России за рубежом
Стратегия нацполитики призвана содействовать формированию объективного восприятия РФ за рубежом как правового государства, отмечается в документе. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T00:40:00+03:00
2025-11-26T00:40:00+03:00
россия
владимир путин
https://ria.ru/20251126/strategiya-2057557016.html
россия
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Стратегия нацполитики поможет сформировать восприятие России за рубежом

Нацполитика призвана формировать восприятие РФ как правового государства

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Стратегия нацполитики призвана содействовать формированию объективного восприятия РФ за рубежом как правового государства, отмечается в документе.
Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
"Реализация государственной национальной политики осуществляется с использованием возможностей и механизмов международного сотрудничества, в том числе путем решения следующих задач:… а) содействие формированию объективного восприятия Российской Федерации за рубежом, отношения к ней как к демократическому федеративному правовому государству, гарантирующему равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям", - говорится в документе.
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Стратегия определила методы для популяризации традиционных ценностей
