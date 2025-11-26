Стратегия нацполитики поможет сформировать восприятие России за рубежом

"Реализация государственной национальной политики осуществляется с использованием возможностей и механизмов международного сотрудничества, в том числе путем решения следующих задач:… а) содействие формированию объективного восприятия Российской Федерации за рубежом, отношения к ней как к демократическому федеративному правовому государству, гарантирующему равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям", - говорится в документе.