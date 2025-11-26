В России стартовали испытания зонда для точной диагностики кариеса

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Клинические испытания инновационного оптического зонда для точной диагностики кариеса начались в Сеченовском университете, сообщила пресс-служба вуза.

"В Сеченовском университете стартовали клинические испытания нового диагностического устройства, разработанного для дифференциации типов кариозного дентина непосредственно во время стоматологического вмешательства", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что технология основана на регистрации флуоресценции зубных тканей и позволяет врачу точно определить, какие участки дентина подлежат удалению, а какие можно сохранить.

"В перспективе разработчики планируют адаптировать алгоритм под разные группы пациентов, включая детей, а также учитывать особые клинические случаи - например, повторное лечение или наличие склерозированного дентина", - пояснили в вузе.