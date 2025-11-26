https://ria.ru/20251126/stomatologiya-2057828855.html
В России стартовали испытания зонда для точной диагностики кариеса
Клинические испытания инновационного оптического зонда для точной диагностики кариеса начались в Сеченовском университете, сообщила пресс-служба вуза. РИА Новости, 26.11.2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Клинические испытания инновационного оптического зонда для точной диагностики кариеса начались в Сеченовском университете, сообщила пресс-служба вуза.
"В Сеченовском университете стартовали клинические испытания нового диагностического устройства, разработанного для дифференциации типов кариозного дентина непосредственно во время стоматологического вмешательства", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что технология основана на регистрации флуоресценции зубных тканей и позволяет врачу точно определить, какие участки дентина подлежат удалению, а какие можно сохранить.
"В перспективе разработчики планируют адаптировать алгоритм под разные группы пациентов, включая детей, а также учитывать особые клинические случаи - например, повторное лечение или наличие склерозированного дентина", - пояснили в вузе.
Также ведется работа по расширению функциональности устройства. Так, в будущем оно сможет определять не только тип дентина, но и расстояние до пульпы зуба, что позволит еще более точно контролировать глубину препарирования, уточнила пресс-служба.