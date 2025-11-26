https://ria.ru/20251126/ssha-2057855690.html
Трампу доложили о стрельбе в центре Вашингтона, заявили в Белом доме
Президенту США Дональду Трампу доложили о стрельбе в центре Вашингтона, заявила РИА Новости пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 26.11.2025
