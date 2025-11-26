Верховный суд Джорджии закрыл последнее дело против Трампа

ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Верховный суд штата Джорджия закрыл последнее уголовное дело против президента США Дональда Трампа, связанное с попыткой якобы вмешаться в выборы 2020 года.
"Поскольку обвинение ходатайствовало о признании недействительным иска для всех оставшихся ответчиков, суд удовлетворяет это ходатайство. Дело настоящим прекращается в полном объеме", — говорится в решении, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Хозяин Белого дома поприветствовал закрытие дела и заявил, что расследование вообще не нужно было начинать.
Трампу вместе с еще 18 подзащитными вменяли попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Сначала их подозревали в давлении на чиновников штата для получения недостающих для победы голосов и попытке сформировать альтернативный список выборщиков. Позднее часть обвинений сняли.
В отношении американского лидера вел расследования бывший спецпрокурор Джек Смит. Они включали дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства прекратили после избрания Трампа президентом, поскольку привлекать действующего главы государства к ответственности нельзя. В январе Смит официально сложил полномочия, не дожидаясь инаугурации. Из его доклада стало известно, что республиканец мог получить обвинительный приговор по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, если бы не одержал победу в 2024-м.
Трамп стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных. В рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".
