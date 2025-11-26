Рейтинг@Mail.ru
20:32 26.11.2025 (обновлено: 22:55 26.11.2025)
Верховный суд Джорджии закрыл последнее дело против Трампа
Верховный суд Джорджии закрыл последнее дело против Трампа
в мире, джорджия, дональд трамп, сша
В мире, Джорджия, Дональд Трамп, США
ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Верховный суд штата Джорджия закрыл последнее уголовное дело против президента США Дональда Трампа, связанное с попыткой якобы вмешаться в выборы 2020 года.
"Поскольку обвинение ходатайствовало о признании недействительным иска для всех оставшихся ответчиков, суд удовлетворяет это ходатайство. Дело настоящим прекращается в полном объеме", — говорится в решении, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Президент Колумбии Густаво Петро выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Колумбия призвала открыть уголовный процесс против Трампа
24 сентября, 02:59
Хозяин Белого дома поприветствовал закрытие дела и заявил, что расследование вообще не нужно было начинать.
Трампу вместе с еще 18 подзащитными вменяли попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Сначала их подозревали в давлении на чиновников штата для получения недостающих для победы голосов и попытке сформировать альтернативный список выборщиков. Позднее часть обвинений сняли.
В отношении американского лидера вел расследования бывший спецпрокурор Джек Смит. Они включали дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства прекратили после избрания Трампа президентом, поскольку привлекать действующего главы государства к ответственности нельзя. В январе Смит официально сложил полномочия, не дожидаясь инаугурации. Из его доклада стало известно, что республиканец мог получить обвинительный приговор по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, если бы не одержал победу в 2024-м.
Трамп стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных. В рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".
Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Трамп объяснил, зачем демократы связывают его с делом Эпштейна
14 ноября, 18:12
 
