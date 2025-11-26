Верховный суд Джорджии закрыл последнее дело против Трампа

"Поскольку обвинение ходатайствовало о признании недействительным иска для всех оставшихся ответчиков, суд удовлетворяет это ходатайство. Дело настоящим прекращается в полном объеме", — говорится в решении, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В отношении американского лидера вел расследования бывший спецпрокурор Джек Смит. Они включали дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства прекратили после избрания Трампа президентом, поскольку привлекать действующего главы государства к ответственности нельзя. В январе Смит официально сложил полномочия, не дожидаясь инаугурации. Из его доклада стало известно, что республиканец мог получить обвинительный приговор по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, если бы не одержал победу в 2024-м.