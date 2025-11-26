Ледокол береговой охраны США во время исследовательского рейса в Чукотском море Северного Ледовитого океана. Архивное фото

© AP Photo / Devin Powell/NOAA Ледокол береговой охраны США во время исследовательского рейса в Чукотском море Северного Ледовитого океана

США намерены расширить ледокольный флот для укрепления позиций в Арктике

ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. США намерены ускорить расширение ледокольного флота для защиты экономических и стратегических интересов в Арктике, говорится в новом плане министерства внутренней безопасности ( США намерены ускорить расширение ледокольного флота для защиты экономических и стратегических интересов в Арктике, говорится в новом плане министерства внутренней безопасности ( МВБ ).

В документе отмечается, что Береговая охрана США в 2025 году ввела в строй ледокол USCGC Storis - первый полярный ледокол, приобретённый более чем за 25 лет.

"Однако Береговой охране требуются дополнительные современные суда, чтобы эффективно защищать полярные интересы США в XXI веке", - говорится в плане.

МВБ отмечает, что так называемый "большой красивый закон" президента Дональда Трампа предусматривает выделение 8,5 миллиарда долларов на ускоренное строительство новых ледоколов, но подчёркивает, что "одного финансирования недостаточно". В документе указывается, что наряду с инвестициями необходимы реформы и развитие кадрового потенциала, включая создание квалифицированной рабочей силы, способной проектировать и строить сложные ледокольные суда.

В МВБ предупреждают, что обеспечение достаточных ледокольных возможностей является "национальным императивом" для защиты суверенитета, ресурсной базы и контроля над арктическими судоходными маршрутами.