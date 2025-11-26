Рейтинг@Mail.ru
Глава ядерного управления США приказал усилить защиту от утечек, пишет NYT - РИА Новости, 26.11.2025
15:27 26.11.2025
Глава ядерного управления США приказал усилить защиту от утечек, пишет NYT
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава национального управления ядерной безопасности США Брэндон Уильямс в резком тоне приказал подчиненным усилить бдительность, чтобы предотвратить возможные утечки секретной информации, сообщает издание New York Times со ссылкой на разосланное им письмо, предоставленное источником.
"Уильямс приказал своим подчиненным усилить бдительность в отношении утечек секретной информации, дав сигнал о необходимости сохранения тайн, которые обеспечивают работу самого смертоносного оружия в мире... Письмо показалось необычным из-за резкого тона и широкой рассылки", - пишет издание.
Газета цитирует выдержку из письма, где Уильямс заявил, что "это не предложение, это приказ", и добавляет, что письмо было разослано с пометкой "срочно". New York Times также уточняет, что глава ведомства в своем письме мог отреагировать не на возможные утечки в СМИ, а на "институциональные недостатки и ошибки оружейного комплекса", учитывая то, что среди получателей были несколько крупных промышленных подрядчиков, известных рядом нарушений безопасности.
Дрисколл может заменить Хегсета на посту главы Пентагона, пишет CNN
25 ноября, 23:17
