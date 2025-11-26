https://ria.ru/20251126/ssha-2057735284.html
США понимают сложность урегулирования на Украине, считает Путин
США понимают сложность урегулирования на Украине, считает Путин - РИА Новости, 26.11.2025
США понимают сложность урегулирования на Украине, считает Путин
В США есть понимание того, что вопрос урегулирования украинского конфликта непростой и требует непростых решений, полагает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.11.2025
