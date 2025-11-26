Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США могут давить на Европу и Украину, ограничивая реэкспорт оружия - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 26.11.2025 (обновлено: 17:45 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/ssha-2057696480.html
СМИ: США могут давить на Европу и Украину, ограничивая реэкспорт оружия
СМИ: США могут давить на Европу и Украину, ограничивая реэкспорт оружия - РИА Новости, 26.11.2025
СМИ: США могут давить на Европу и Украину, ограничивая реэкспорт оружия
США могут оказывать давление на Европу и Украину, ограничивая реэкспорт вооружения, соответствующий настрой уже есть в Вашингтоне, пишет издание Politico. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:34:00+03:00
2025-11-26T17:45:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
сергей лавров
дмитрий песков
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_0:206:3076:1936_1920x0_80_0_0_60df11c58b257f90d857c01b4b6f86ba.jpg
https://ria.ru/20251126/ssha-2057577215.html
https://ria.ru/20251124/ssha-2057277225.html
https://ria.ru/20251121/kiev-2056625492.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_0106e6e28e9c7441373126250f081ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков, politico, нато, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Politico, НАТО, Мирный план США по Украине
СМИ: США могут давить на Европу и Украину, ограничивая реэкспорт оружия

Politico: США могут ограничить реэкспорт оружия на Украину

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. США могут оказывать давление на Европу и Украину, ограничивая реэкспорт вооружения, соответствующий настрой уже есть в Вашингтоне, пишет издание Politico.
Как рассказал в комментарии изданию старший консультант Европейского политического центра (EPC) Кристиан Мёллинг, Вашингтон может заблокировать или заморозить реэкспорт вооружения, а также замедлить поставки "всего за одну ночь" для оказания давления на Киев или Европу.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: США не способны поставлять Киеву достаточный объем оружия для защиты
Вчера, 05:46
"Это уже царящее в Вашингтоне настроение", - отмечает Politico.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщил, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
США не смогут продавать оружие НАТО вечно, заявили в Белом доме
24 ноября, 23:42
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
США угрожают прекратить поставки оружия Украине, пишет Reuters
21 ноября, 15:58
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинСергей ЛавровДмитрий ПесковPoliticoНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала