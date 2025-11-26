СМИ: в США без предупреждения изъяли из ЦРУ документы об убийстве Кеннеди

По данным агентства, на входе в архив между прибывшими членами команды Габбард и представителями объекта ЦРУ случилась словесная перепалка. Люди из управления директора нацразведки настояли на том, что имеют законное право изъять документы без одобрения ЦРУ и привлечь мешающих этому процессу к ответственности. После переговоров с командой Габбард ЦРУ согласилось передать документы в Национальные архивы, пишет агентство.