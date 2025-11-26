СМИ: в США без предупреждения изъяли из ЦРУ документы об убийстве Кеннеди

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Управление директора национальной разведки США Тулси Габбард в апреле нагрянуло без предупреждения в архив ЦРУ, чтобы изъять документы об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди, передает агентство Рейтер со ссылкой на трех людей, знакомых с вопросом.
"Официальные лица прибыли на секретный архивный объект ЦРУ в районе Вашингтона одним утром в начале апреля. Их цель: изъять все еще засекреченные документы ЦРУ об убийствах Роберта Кеннеди, Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга… Апрельский эпизод… продлился до двух ночи следующего дня, когда массивный сборник документов был передан в Национальные архивы", - пишет агентство.
По данным агентства, на входе в архив между прибывшими членами команды Габбард и представителями объекта ЦРУ случилась словесная перепалка. Люди из управления директора нацразведки настояли на том, что имеют законное право изъять документы без одобрения ЦРУ и привлечь мешающих этому процессу к ответственности. После переговоров с командой Габбард ЦРУ согласилось передать документы в Национальные архивы, пишет агентство.
Агентство не смогло установить, была ли эта миссия санкционирована лично Габбард, а также был ли заранее уведомлен о ней президент США Дональд Трамп.
Джон Ф. Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.
В прошлом году США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Но президент США Дональд Трамп, как и его предшественник Джо Байден, предоставили американской разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США.
