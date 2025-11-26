Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США без предупреждения изъяли из ЦРУ документы об убийстве Кеннеди
13:12 26.11.2025
СМИ: в США без предупреждения изъяли из ЦРУ документы об убийстве Кеннеди
Управление директора национальной разведки США Тулси Габбард в апреле нагрянуло без предупреждения в архив ЦРУ, чтобы изъять документы об убийстве... РИА Новости, 26.11.2025
СМИ: в США без предупреждения изъяли из ЦРУ документы об убийстве Кеннеди

Reuters: нацразведка США изъяла из архива ЦРУ документы об убийстве Кеннеди

Вашингтон. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Управление директора национальной разведки США Тулси Габбард в апреле нагрянуло без предупреждения в архив ЦРУ, чтобы изъять документы об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди, передает агентство Рейтер со ссылкой на трех людей, знакомых с вопросом.
"Официальные лица прибыли на секретный архивный объект ЦРУ в районе Вашингтона одним утром в начале апреля. Их цель: изъять все еще засекреченные документы ЦРУ об убийствах Роберта Кеннеди, Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга… Апрельский эпизод… продлился до двух ночи следующего дня, когда массивный сборник документов был передан в Национальные архивы", - пишет агентство.
Президент США Джон Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди в автомобильном кортеже - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
"Убийство Кеннеди — не самое главное". Трамп раскрыл истинные цели ЦРУ
6 июля, 08:00
В сообщении со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией, отмечается, что визит представителей управления состоялся из-за разочарования в команде Габбард по поводу промедления с рассекречиванием документов об убийстве Кеннеди в поставленные Трампом сроки.
По данным агентства, на входе в архив между прибывшими членами команды Габбард и представителями объекта ЦРУ случилась словесная перепалка. Люди из управления директора нацразведки настояли на том, что имеют законное право изъять документы без одобрения ЦРУ и привлечь мешающих этому процессу к ответственности. После переговоров с командой Габбард ЦРУ согласилось передать документы в Национальные архивы, пишет агентство.
Агентство не смогло установить, была ли эта миссия санкционирована лично Габбард, а также был ли заранее уведомлен о ней президент США Дональд Трамп.
Джон Ф. Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.
В прошлом году США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Но президент США Дональд Трамп, как и его предшественник Джо Байден, предоставили американской разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США.
Президент США Джон Ф. Кеннеди - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В США выложили рассекреченные Россией документы об убийстве Кеннеди
16 октября, 17:23
 
