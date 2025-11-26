https://ria.ru/20251126/ssha-2057629040.html
Генсек НАТО назвал США главным гарантом безопасности в Европе
Генсек НАТО назвал США главным гарантом безопасности в Европе - РИА Новости, 26.11.2025
Генсек НАТО назвал США главным гарантом безопасности в Европе
США являются главным гарантом безопасности в Европе за счет предоставления ей "ядерного зонтика", заявил генеральный секретарь Марк Рютте в интервью газете... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:16:00+03:00
в мире
Генсек НАТО Рютте назвал США главным гарантом безопасности в Европе