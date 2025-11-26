Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО назвал США главным гарантом безопасности в Европе - РИА Новости, 26.11.2025
11:16 26.11.2025
Генсек НАТО назвал США главным гарантом безопасности в Европе
2025-11-26T11:16:00+03:00
2025-11-26T11:16:00+03:00
в мире
европа
сша
вашингтон (штат)
марк рютте
нато
в мире, европа, сша, вашингтон (штат), марк рютте, нато
В мире, Европа, США, Вашингтон (штат), Марк Рютте, НАТО
© AP Photo / Khalil HamraГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Khalil Hamra
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. США являются главным гарантом безопасности в Европе за счет предоставления ей "ядерного зонтика", заявил генеральный секретарь Марк Рютте в интервью газете Pais.
"Все союзники одинаково дороги мне, я, конечно, ценю их всех одинаково. Но давайте будем честны: США являются безусловно крупнейшей военной державой в мире и главным гарантом безопасности в Европе благодаря своему ядерному зонтику", - сказал он.
Рютте также отметил, что Вашингтон имеет огромное военное присутствие в Европе, а потому все союзники по НАТО равны, "но некоторые равнее других".
Марко Рютте - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Генсек НАТО рассказал, кто должен финансировать Украину
17 ноября, 17:25
 
