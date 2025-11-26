Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США не способны поставлять Киеву достаточный объем оружия для защиты - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/ssha-2057577215.html
СМИ: США не способны поставлять Киеву достаточный объем оружия для защиты
СМИ: США не способны поставлять Киеву достаточный объем оружия для защиты - РИА Новости, 26.11.2025
СМИ: США не способны поставлять Киеву достаточный объем оружия для защиты
Министр армии США Дэниел Дрисколл предупредил Киев о том, что Вашингтон не сможет обеспечить непрерывные поставки ВСУ оружия и систем ПВО в объемах, необходимых РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T05:46:00+03:00
2025-11-26T05:46:00+03:00
в мире
сша
киев
вашингтон (штат)
вооруженные силы украины
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
https://ria.ru/20251126/driskoll-2057575541.html
сша
киев
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, nbc
В мире, США, Киев, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины, NBC
СМИ: США не способны поставлять Киеву достаточный объем оружия для защиты

NBC: США сообщили Киеву, что не могут обеспечить их достаточным объемом оружия

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл предупредил Киев о том, что Вашингтон не сможет обеспечить непрерывные поставки ВСУ оружия и систем ПВО в объемах, необходимых для защиты всей украинской инфраструктуры, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.
"Американская делегация также заявила, что оборонная промышленность США не способна продолжать поставлять Украине вооружение и средства ПВО в том объёме, который необходим для защиты инфраструктуры и населения страны", - сообщает телекомпания.
Дрисколл озвучил это предупреждение на переговорах в Киеве на прошлой неделе, отмечает телеканал.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: Дрисколл предупредил Киев о неминуемом поражении
05:16
 
В миреСШАКиевВашингтон (штат)Вооруженные силы УкраиныNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала