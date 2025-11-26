https://ria.ru/20251126/ssha-2057577215.html
СМИ: США не способны поставлять Киеву достаточный объем оружия для защиты
СМИ: США не способны поставлять Киеву достаточный объем оружия для защиты
Министр армии США Дэниел Дрисколл предупредил Киев о том, что Вашингтон не сможет обеспечить непрерывные поставки ВСУ оружия и систем ПВО в объемах, необходимых РИА Новости, 26.11.2025
