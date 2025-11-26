МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. США могут оказать помощь Владимиру Зеленскому в бегстве в Израиль, чтобы избежать наказания за коррупционные преступления, такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Мы (Американцы. — Прим. Ред.) к этому сейчас и идем, люди должны это понимать. Думаю, что идет подготовка к вывозу Зеленского и большей части его окружения в Израиль, где у них есть иммунитет от экстрадиции и уголовного преследования", — заявил он.
По словам эксперта, многие люди не понимают, насколько слабо и хрупко украинское правительство, поэтому верят в якобы возможность Киева затягивать мирные переговоры.
"О чем можно говорить, если он (Зеленский. — Прим. Ред.) сейчас одной ногой на Украине, а второй на борту самолета, который его вывезет", — задался вопросом Макгрегор.
Ранее телеканал CBS сообщал, что Зеленский на этой неделе может приехать в Вашингтон на встречу с Трампом для согласования плана по урегулированию конфликта на Украине. В понедельник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в Белом доме в сообщил, что встреча Трампа и Зеленского на этой неделе не запланирована. Издание Financial Times писало, что окружение Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, опасаясь новой ссоры с американским президентом, что может испортить ход переговоров по предлагаемому США мирному плану.
В прошлый вторник замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Новини.LIVE" сообщил, что правительство Украины довело страну до национальной катастрофы своей некомпетентностью, коррупцией и неумением справляться с актуальными вызовами.