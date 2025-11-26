Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее сообщили об установке связи с выведенным на орбиту спутником
21:56 26.11.2025
В Южной Корее сообщили об установке связи с выведенным на орбиту спутником
В Южной Корее сообщили об установке связи с выведенным на орбиту спутником
Корейская аэрокосмическая администрация (KASA) сообщила об установке связи с выведенным на орбиту в среду спутником CAS500-3, тем самым подтвердив успешный... РИА Новости, 26.11.2025
В Южной Корее сообщили об установке связи с выведенным на орбиту спутником

Спутник на Земной орбите
Спутник на Земной орбите. Архивное фото
СЕУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Корейская аэрокосмическая администрация (KASA) сообщила об установке связи с выведенным на орбиту в среду спутником CAS500-3, тем самым подтвердив успешный запуск своей космической ракеты "Нури", передает агентство Рёнхап.
"Корейская аэрокосмическая администрация (KASA) и Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI) сообщили, что сегодня в 1.55 утра четверга (19.55 среды мск) удалось установить первоначальную связь со спутником CAS500-3 через наземную станцию в антарктическом научно-исследовательском центре "Король Седжон", - говорится в сообщении агентства.
Ракета SpaceX Falcon 9 - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый южно-корейский спутник-шпион
2 ноября, 08:50
Как отмечает агентство, сотрудники KARI проверили состояние спутника, включая раскрытие солнечных панелей. В дальнейшем планируется повторная проверка состояния спутника по связи на станции KARI в Тэджоне и на антарктической станции "Король Седжон".
По данным агентства, связь будет повторно установлена в четверг в 2.39 и 11.57 по местному времени (20.39 среды и 5.57 четверга по мск соответственно).
Южнокорейская космическая ракета "Нури" (KSLV-II) собственного производства стартовала в 1.13 четверга по местному времени (19.13 среды мск) с космодрома "Наро" на юге Корейского полуострова.
Первая ступень отделилась через две минуты четыре секунды после старта. На четвертой минуте 30-й секунде произошло отделение второй ступени, и включился двигатель третьей ступени. Через 11 минут 51 секунду ракета смогла достичь целевой высоты в 600 километров. Около 12 минут 30 секунд двигатель третьей ступени остановился, и было объявлено о выходе ракеты на заданную орбиту. Через 13 минут 20 секунд после запуска на высоте примерно в 600 километров успешно отделился аппарат CAS500-3, разработанный компанией Korea Aerospace Industries и весящий 512 килограммов. Затем с промежутком в 20 секунд стали отделяться по два кубсата. На этапе в 15 минут 27 секунд после запуска ракеты отделились последние два кубсата. После развертывания всех спутников "Нури" выполнила маневр по предотвращению столкновения и сбросила оставшееся топливо. Примерно в 18 минут 46 секунд отслеживание полета ракеты прекратилось.
Первая ступень "Нури" упадет в акватории к западу от японского острова Кюсю, а вторая - в районе к востоку от Филиппин, на расстоянии в 2 804 километра.
Запуск ракеты - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Британская компания впервые получила лицензию на запуск ракет
5 августа, 13:34
CAS500-3 предназначен для проведения космических научных исследований, включая наблюдение за полярным сиянием, свечением атмосферы, магнитным полем, а также проведение замеров плазмосферы Земли - области околоземного космического пространства, заполненную холодной плазмой. Как сообщили в KASA, именно для беспрепятственной работы спутника было выбрано ночное время для запуска: ему необходимо выйти на орбиту в период минимального солнечного помехового излучения, чтобы выполнить наблюдения за аврорами и атмосферным свечением.
Помимо основного спутника, на орбиту вывели еще 12 кубсатов. Общий вес всех аппаратов и оборудования, загруженного на ракету, составил около 960 килограммов, что на 500 килограммов больше, чем при третьем запуске.

История "Нури"

Это первая космическая ракета, целиком произведенная в Южной Корее. Ее предшественница - ракета-носитель "Наро" (KSLV-I) - имела первую ступень, сделанную в России. Первый пробный запуск "Нури" состоялся в октябре 2021 года. Тогда пуск закончился неудачей: ракета не смогла вывести на орбиту макет груза в 1,5 тонны. Затем в результате пуска в 2022 году на орбиту был выведен макет массой 1,3 тонны и несколько тестовых кубсатов.
Третий по счету запуск ракеты-носителя "Нури" состоялся 25 мая 2023 года также с космодрома "Наро", и ракета вывела на орбиту один малый спутник и семь кубсатов.
В этот раз прошел уже четвертый запуск Южной Кореей отечественной космической ракеты "Нури", и компания Hanwha Aerospace впервые провела надзор за всем процессом сборки в рамках долгосрочного плана правительства по передаче космических технологий частному сектору.
Спутники на Земной орбите - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Минобороны рассказали о наблюдениях за иностранными спутниками
4 октября, 00:09
 
