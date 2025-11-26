Двух украинских диверсантов ликвидировали у Константиновки

ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России во взаимодействии с 4-й ОМСБР Южного военного округа ликвидировали двоих украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть в тыл российским военнослужащим на Константиновском направлении, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.