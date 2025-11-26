https://ria.ru/20251126/spetsoperatsiya-2057580688.html
Двух украинских диверсантов ликвидировали у Константиновки
Двух украинских диверсантов ликвидировали у Константиновки - РИА Новости, 26.11.2025
Двух украинских диверсантов ликвидировали у Константиновки
Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России во взаимодействии с 4-й ОМСБР Южного военного округа ликвидировали двоих... РИА Новости, 26.11.2025
безопасность
россия
константиновка
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
константиновка
донецкая народная республика
Двух украинских диверсантов ликвидировали у Константиновки
Бойцы ФСБ ликвидировали двух украинских диверсантов у Константиновки