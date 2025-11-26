Рейтинг@Mail.ru
Двух украинских диверсантов ликвидировали у Константиновки - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/spetsoperatsiya-2057580688.html
Двух украинских диверсантов ликвидировали у Константиновки
Двух украинских диверсантов ликвидировали у Константиновки - РИА Новости, 26.11.2025
Двух украинских диверсантов ликвидировали у Константиновки
Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России во взаимодействии с 4-й ОМСБР Южного военного округа ликвидировали двоих... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T07:02:00+03:00
2025-11-26T07:02:00+03:00
безопасность
россия
константиновка
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056769377_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71e86b3677a64e472b13bbc1faf04c45.jpg
https://ria.ru/20251125/vsu-2057309695.html
россия
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056769377_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6db7d9429af56af9fc0bbba6b00a6029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, константиновка, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Двух украинских диверсантов ликвидировали у Константиновки

Бойцы ФСБ ликвидировали двух украинских диверсантов у Константиновки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России во взаимодействии с 4-й ОМСБР Южного военного округа ликвидировали двоих украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть в тыл российским военнослужащим на Константиновском направлении, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Бойцы ФСБ выслеживали диверсионную группу противника, двигавшуюся в сторону Дзержинска. Операторы "Горыныча" ликвидировали двух украинских диверсантов и не допустили проникновение противника в тыл российской армии", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
ВС России ликвидировали офицера батальона ВСУ "Волкодавы"
Вчера, 06:42
 
БезопасностьРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала