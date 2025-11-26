Рейтинг@Mail.ru
Командир отделения рассказал о важности беспроводной связи в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 26.11.2025
Командир отделения рассказал о важности беспроводной связи в зоне СВО
Командир отделения рассказал о важности беспроводной связи в зоне СВО - РИА Новости, 26.11.2025
Командир отделения рассказал о важности беспроводной связи в зоне СВО
Командир отделения с позывным "Сил" рассказал о важности беспроводной связи в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, соответствующее видео опубликовало... РИА Новости, 26.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
россия
Командир отделения рассказал о важности беспроводной связи в зоне СВО

Беспроводная связь в зоне СВО является более удобной для бойцов ВС России

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Командир отделения с позывным "Сил" рассказал о важности беспроводной связи в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
"Во время боевой задачи мы в основном используем беспроводную связь, потому что она более маневренная, более удобная. Мы ее защищаем максимально, максимально усиливаем. То есть моя задача как командира отделения в своей группе в первую очередь проверить, чтобы у всех наших бойцов было четкое понимание пользования средствами связи", - сказал боец ВС РФ
Он добавил, что после взятия опорного пункта нужно установить проводную связь с командным пунктом. Плюс ее в том, что противник к ней не может подключиться.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Боец рассказал, что приходится сбивать дроны "на звук" при плохой погоде
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
