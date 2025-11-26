https://ria.ru/20251126/spetsoperatsiya-2057575420.html
Командир отделения рассказал о важности беспроводной связи в зоне СВО
россия
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Командир отделения с позывным "Сил" рассказал о важности беспроводной связи в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
"Во время боевой задачи мы в основном используем беспроводную связь, потому что она более маневренная, более удобная. Мы ее защищаем максимально, максимально усиливаем. То есть моя задача как командира отделения в своей группе в первую очередь проверить, чтобы у всех наших бойцов было четкое понимание пользования средствами связи", - сказал боец ВС РФ
Он добавил, что после взятия опорного пункта нужно установить проводную связь с командным пунктом. Плюс ее в том, что противник к ней не может подключиться.