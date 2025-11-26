Рейтинг@Mail.ru
Противодронный расчет десантников "Днепра" за СВО сбил 193 "Бабы Яги"
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 26.11.2025
Противодронный расчет десантников "Днепра" за СВО сбил 193 "Бабы Яги"
Противодронный расчет десантников "Днепра" за СВО сбил 193 "Бабы Яги"
ГЕНИЧЕСК, 26 ноя - РИА Новости. Расчетом FPV-дронов-перехватчиков Ивановских десантников группировки войск "Днепр" за время СВО уничтожено 193 тяжелых дрона ВСУ типа "Баба Яга", сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Один из расчетов Ивановских десантников за время СВО уничтожил 193 "Бабы Яги" ВСУ. Сто девяносто две единицы вражеских БПЛА были уничтожены ими в районе Артемовска и Часова Яра, а теперь данный расчет уже открыл счет сбитым гексакоптерам противника в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ уверенно удерживают левый берег Днепра на Каховском направлении в Херсонской области. Вместе с тем, военнослужащие на позициях подвергаются налетам вражеских гексакоптеров типа "Баба Яга", способных нести крупные боеприпасы для сброса или дистанционного минирования дорог.
Для противодействия им в соединении ВДВ созданы расчеты ударных БПЛА, специализирующиеся на уничтожении данного типа вражеских беспилотников.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Бойцы ВС России срывают попытки ВСУ вырваться из окружения под Купянском
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовск (Донецкая область)Днепр (река)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
