Бойцы ВС России срывают попытки ВСУ вырваться из окружения под Купянском - РИА Новости, 26.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 26.11.2025
Бойцы ВС России срывают попытки ВСУ вырваться из окружения под Купянском
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
украина
безопасность, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Операторы FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Запад" срывают попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие группировки войск "Запад" продолжают уничтожение формирований вооружённых сил Украины, окружённых в Купянском районе Харьковской области. Для поражения различной военной техники, укрытий, БПЛА и живой силы подразделений ВСУ они активно применяют ударные дроны", – сообщили в МО РФ.
Уточняется, что операторы дронов обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника уничтожают цели. Действуют подразделения и днем, и ночью. Беспилотники оснащены специальными камерами для работы в темное время суток.
"Операторы FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" срывают попытки боевиков ВСУ вырваться из кольца окружения в Купянском районе Харьковской области", - добавили в оборонном ведомстве.
Специальная военная операция на Украине
 
 
