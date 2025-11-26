Бойцы ВС России срывают попытки ВСУ вырваться из окружения под Купянском

ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Операторы FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Запад" срывают попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие группировки войск "Запад" продолжают уничтожение формирований вооружённых сил Украины, окружённых в Купянском районе Харьковской области. Для поражения различной военной техники, укрытий, БПЛА и живой силы подразделений ВСУ они активно применяют ударные дроны", – сообщили в МО РФ.
Уточняется, что операторы дронов обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника уничтожают цели. Действуют подразделения и днем, и ночью. Беспилотники оснащены специальными камерами для работы в темное время суток.
"Операторы FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" срывают попытки боевиков ВСУ вырваться из кольца окружения в Купянском районе Харьковской области", - добавили в оборонном ведомстве.