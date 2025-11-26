Бойцы ВС России срывают попытки ВСУ вырваться из окружения под Купянском

ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Операторы FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Запад" срывают попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что операторы дронов обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника уничтожают цели. Действуют подразделения и днем, и ночью. Беспилотники оснащены специальными камерами для работы в темное время суток.