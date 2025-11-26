ВС России уничтожили мобильный командный пункт ВСУ под Купянском

M577 command post carrier — это вариант бронированного транспортного средства M113, разработанный и выпущенный компанией Food Machinery and Chemical Corporation (FMC). Предназначен для использования на поле боя в качестве мобильного командного пункта, то есть тактического оперативного центра, обычно на уровне батальона. M577 может использоваться не только как командный пункт, но и как центр управления огнём, транспортное средство связи и мобильное медицинское учреждение.