ВС России уничтожили мобильный командный пункт ВСУ под Купянском
Специальная военная операция на Украине
 
03:48 26.11.2025
ВС России уничтожили мобильный командный пункт ВСУ под Купянском
Расчет FPV-дронов группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил редкий американский бронетранспортер М577 под Купянском,... РИА Новости, 26.11.2025
ВС России уничтожили мобильный командный пункт ВСУ под Купянском

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 ноя - РИА Новости. Расчет FPV-дронов группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил редкий американский бронетранспортер М577 под Купянском, рассказал РИА Новости командир одноименной группы с позывным "Контора".
"Заметили с воздуха замаскированную в лесу технику ВСУ. Она стояла в капонире. Вначале работали дронами на оптоволокне, потом сожгли ее "птицами" на радиоуправлении. Это оказался американский бронетранспортер M577 – довольно редкая машина у ВСУ", - рассказал "Контора".
M577 command post carrier — это вариант бронированного транспортного средства M113, разработанный и выпущенный компанией Food Machinery and Chemical Corporation (FMC). Предназначен для использования на поле боя в качестве мобильного командного пункта, то есть тактического оперативного центра, обычно на уровне батальона. M577 может использоваться не только как командный пункт, но и как центр управления огнём, транспортное средство связи и мобильное медицинское учреждение.
Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен на Константиновском направлении
