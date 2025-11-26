https://ria.ru/20251126/spetsoperatsiya-2057571302.html
ВС России уничтожили мобильный командный пункт ВСУ под Купянском
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 ноя - РИА Новости. Расчет FPV-дронов группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил редкий американский бронетранспортер М577 под Купянском, рассказал РИА Новости командир одноименной группы с позывным "Контора".
"Заметили с воздуха замаскированную в лесу технику ВСУ
. Она стояла в капонире. Вначале работали дронами на оптоволокне, потом сожгли ее "птицами" на радиоуправлении. Это оказался американский бронетранспортер M577 – довольно редкая машина у ВСУ", - рассказал "Контора".
M577 command post carrier — это вариант бронированного транспортного средства M113, разработанный и выпущенный компанией Food Machinery and Chemical Corporation (FMC). Предназначен для использования на поле боя в качестве мобильного командного пункта, то есть тактического оперативного центра, обычно на уровне батальона. M577 может использоваться не только как командный пункт, но и как центр управления огнём, транспортное средство связи и мобильное медицинское учреждение.