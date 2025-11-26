Боец ВС России защитил медикаменты и продукты от удара украинского дрона

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сержант российских Вооруженных Сил Ринат Кумаров на багги уклонился от украинского дрона и доставил сослуживцам медикаменты и продукты, сообщили в Минобороны РФ.

Кумаров в ходе боевых действий по приказу командира роты доставлял на багги медикаменты и продовольствие для личного состава полка на одном из тактических направлений проведения СВО. В ходе выполнения боевой задачи он заметил приближающийся вражеский FPV-дрон.

"Мгновенно оценив обстановку, он на высокой скорости совершил маневр, уклонившись от прямого попадания. Дрон упал и сдетонировал от удара об землю, а военнослужащий доставил медикаменты и продовольствие в указанное место", - говорится в сообщении.