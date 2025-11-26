Рейтинг@Mail.ru
Госкомиссия на Байконуре утвердила состав экипажа "Союза МС-28"
12:47 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/soyuz-2057672069.html
Госкомиссия на Байконуре утвердила состав экипажа "Союза МС-28"
2025-11-26T12:47:00+03:00
2025-11-26T12:47:00+03:00
БАЙКОНУР (Казахстан), 26 ноя – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила экипажу корабля "Союз МС-28" полёт на Международную космическую станцию, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса".
"Госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-28", - сказал он.
В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. В дублирующий – россияне Пётр Дубров и Анна Кикина, американец Анил Менон.
Старт корабля намечен на 27 ноября. Как ожидается, экипаж проведёт на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и июне 2026 года.
