Турция заявила о продолжении поддержки обеспечения безопасности в Сирии - РИА Новости, 26.11.2025
22:00 26.11.2025
Турция заявила о продолжении поддержки обеспечения безопасности в Сирии
Турция намерена продолжать поддержку усилий, направленных на обеспечение безопасности в Сирии, говорится в заявлении по итогам заседания совета безопасности... РИА Новости, 26.11.2025
в мире
сирия
турция
анкара (провинция)
ахмед аш-шараа
башар асад
сирия
турция
анкара (провинция)
в мире, сирия, турция, анкара (провинция), ахмед аш-шараа, башар асад
В мире, Сирия, Турция, Анкара (провинция), Ахмед аш-Шараа, Башар Асад
Турция заявила о продолжении поддержки обеспечения безопасности в Сирии

Совбез: Турция продолжит усилия по обеспечению безопасности в Сирии

АНКАРА, 26 ноя — РИА Новости. Турция намерена продолжать поддержку усилий, направленных на обеспечение безопасности в Сирии, говорится в заявлении по итогам заседания совета безопасности республики, прошедшего в среду.
В документе отмечается, что Анкара приветствует прогресс, достигнутый Сирией в преодолении трудностей, а также её шаги к укреплению международного статуса и внесению вклада в региональную стабильность.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Нетаньяху высказался о военном присутствии Израиля в Сирии
19 ноября, 19:51
"Турция будет и дальше поддерживать все слои братского сирийского народа, содействуя обеспечению мира, благополучия, процветания и безопасности", — говорится в заявлении.
После смены власти в Сирии в конце 2024 года и прихода новой администрации во главе с Ахмедом аш-Шараа израильская армия заняла буферную зону безопасности на Голанских высотах на юге Сирии и осуществила ряд воздушных операций по уничтожению боевого потенциала бывшей армии Башара Асада. Эти действия власти Израиля объясняли интересами безопасности для своих северных городов и поселений на Голанских высотах, а также необходимостью предотвратить попадание большого количества оружия и военной техники в руки новых властей в Дамаске.
Израильский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Восемь израильских самолетов вторглись в пространство Сирии, сообщили СМИ
20 ноября, 19:44
 
В миреСирияТурцияАнкара (провинция)Ахмед аш-ШарааБашар Асад
 
 
