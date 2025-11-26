Турция заявила о продолжении поддержки обеспечения безопасности в Сирии

АНКАРА, 26 ноя — РИА Новости. Турция намерена продолжать поддержку усилий, направленных на обеспечение безопасности в Сирии, говорится в заявлении по итогам заседания совета безопасности республики, прошедшего в среду.

"Турция будет и дальше поддерживать все слои братского сирийского народа, содействуя обеспечению мира, благополучия, процветания и безопасности", — говорится в заявлении.