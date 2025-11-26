Турция заявила о продолжении поддержки обеспечения безопасности в Сирии

АНКАРА, 26 ноя — РИА Новости. Турция намерена продолжать поддержку усилий, направленных на обеспечение безопасности в Сирии, говорится в заявлении по итогам заседания совета безопасности республики, прошедшего в среду.
"Турция будет и дальше поддерживать все слои братского сирийского народа, содействуя обеспечению мира, благополучия, процветания и безопасности", — говорится в заявлении.
После смены власти в Сирии в конце 2024 года и прихода новой администрации во главе с Ахмедом аш-Шараа израильская армия заняла буферную зону безопасности на Голанских высотах на юге Сирии и осуществила ряд воздушных операций по уничтожению боевого потенциала бывшей армии Башара Асада. Эти действия власти Израиля объясняли интересами безопасности для своих северных городов и поселений на Голанских высотах, а также необходимостью предотвратить попадание большого количества оружия и военной техники в руки новых властей в Дамаске.