"О чем вообще говорить": в Киеве резко высказались о принуждении России
04:31 26.11.2025
"О чем вообще говорить": в Киеве резко высказались о принуждении России
Европа потеряла возможность диктовать России условия завершения украинского конфликта, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Соскин: России не о чем говорить с Европой по поводу Украины

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Европа потеряла возможность диктовать России условия завершения украинского конфликта, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"О чем вообще Европа может говорить с Российской Федерацией? Гнилое, распавшееся — о чем оно может говорить? Ни о чем. <…> Там одни мыши бегают. Поэтому, все — приплыли", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Журналист раскрыл, как в США обидели Зеленского
01:06
По словам эксперта, Владимир Зеленский тоже упустил возможность сыграть хоть какую-то роль в завершении украинского конфликта, моментально отказавшись рассматривать инициативу США. Теперь, пояснил Соскин, глава киевского режима "не нужен" американскому президенту.

План США по урегулированию и позиция России

На прошлой неделе США заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Как писали зарубежные СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
От Зеленского отвернулись даже сторонники майдана, считает одесситка
04:22
Пока что американские чиновники обсуждают план с представителями Киева на переговорах в Женеве, европейская сторона также предложила свои поправки.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил со своей стороны, что Киев должен начать договариваться, поскольку пространство свободы для принятия решений сокращается в ходе наступательных действий российских войск.
В США рассказали, какой удар Рубио нанес Каллас из-за России
02:50
 
