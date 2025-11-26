Обвиняемый в подготовке покушения на Соловьева отказался давать показания

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева отказался давать показания в суде, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде.
"Я хочу воспользоваться 51 статьей Конституции", - заявил Андрей Пронский, отказавшись признать вину в покушении на Соловьева и по большинству других статей.
При этом он признался по эпизоду, который касается написанной им книги "Акционер", где, по мнению обвинения, содержится оправдание терроризма.
На скамье подсудимых находятся Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. Еще один обвиняемый Василий Стрижаков был отправлен на принудительное лечение.
По версии следствия, в 2021 году Пронский создал ячейку неонацистской террористической группировки NS/WP*, запрещенной в России, о чем публично заявил с целью привлечения сторонников. В деятельность группы были вовлечены Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Волков, Стрижаков и иные лица.
Для реализации планов Пронский, Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Стрижаков и иные лица приобрели взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, а также оборудование, составные части боеприпасов и компоненты, необходимые для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств.
Под руководством Пронского и по его указанию с декабря 2021 по апрель 2022 года в Москве, Московской и Тверской областях были совершены поджоги четырех автомашин, домовладения, военного комиссариата.
Не позднее 4 апреля 2022 года представители Главного управления разведки Украины обратились к Пронскому с предложением за материальное вознаграждение убить журналиста Владимира Соловьева. Для совершения убийства по найму Пронский привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия. Они собирали информацию о Соловьеве. Участники преступного сговора планировали установить на кузов машины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие.
Преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.
Скрывшийся от следствия Мокий в мае 2022 года в Московской, Тульской и Рязанской областях совершил поджоги трех военных комиссариатов, один из которых - по сговору с Абраровым. Также Мокий приобрел для личного употребления наркотическое средство метадон. Позднее его также задержали.
Кроме того, с 2013 года по 2022 год Пронский подготовил рукописи книги "Акционер" и заказал в типографии около 300 экземпляров. В книге имеются высказывания, направленные на оправдание терроризма, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, а также принадлежности к социальной группе.
В результате обысков, проведенных 25 апреля 2022 года в местах проживания Дружинина, Белякова, Степанова, Стрижакова и Пронского в Москве и Московской области, обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, граната, запал ручных гранат, три самодельных пистолета, порох, обрез, два ствола к пистолету Макарова, 199 патронов калибра 7,62-мм, 748 патронов калибра 9-мм, 49 самодельных патронов к огнестрельному оружию различного калибра.
* Запрещенная в России террористическая организация.